La temporada de Santiago Morning se cerró una vez terminadas las llaves de semifinales frente a Colo Colo. El cuadro Bohemio que cayó en la ida por 2-1 y en la vuelta empataron 1-1, terminó su vínculo con el entrenador Milenko Valenzuela y por ahora no hay conversaciones para renovarlo.

El técnico ganador del premio al Mejor DT del 2022, tenía contrato por este temporada con el conjunto microbusero y al quedar eliminadas en semifinales, el vínculo se dio por terminado: "En este momento soy entrenador libre, tengo la libertad absoluta para ver mi futuro, pero tengo una conversación pendiente con Santiago Morning", señaló.

"No es que me hayan despedido, sino que se terminó el contrato. Se hizo un buen trabajo con la Sub 19, la Sub 17 y la Sub 16, donde los tres equipos llegaron a disputar instancias finales de sus torneos. Pero tenemos esa charla pendiente para ver una posible continuidad", agregó Valenzuela.

Sobre si ya hay interés de otros clubes, el ex técnico bohemio aseguró que "hay varios interesados, pero también tengo una propuesta muy linda de la FIFA para continuar trabajando con ellos. Yo trabajo en el Departamento de Desarrollo y me han invitado a trabajar en el Departamento de Alta Competencia".

"Tengo que evaluar mi futuro. Tengo que ver si sigo trabajando en el fútbol competitivo o si de lleno me dedico al fútbol formativo desde el plan de desarrollo del programa femenino de la FIFA. Lo de la competencia me gusta, me fascina, pero hay que evaluar, porque esta propuesta (la de la FIFA), uno sueña trabajar en este tipo de proyectos y programas".