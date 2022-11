Los premios FutFem 2022 presentados por Unimarc son una de las instancias más importantes en la agenda del fútbol jugado por mujeres. Este año, se reconocerá a las mejores jugadoras y al mejor entrenador, así como también al XI Ideal de la temporada.

Con 14 categorías, la gala exclusiva del fútbol femenino, liderada por RedGol y Contragolpe, promete seguir marcando precedentes para las mujeres que se dedican al fútbol. No solo será una instancia para reconocer su trabajo a lo largo del año, sino que también será para seguir dándoles a las jugadoras y a los que trabajan en el Futfem, el lugar que siempre han merecido.

Una de las categorías que se premiará es la de Mejor DT. Para este año están nominados Carlos Véliz de la Universidad de Chile, Antonio Zaracho de Santiago Morning y Milenko Valenzuela de Santiago Morning. RedGol Fem conversó con el entrenador del Chago de cara a estos Premios FutFem 2022.

Milenko trabaja en el fútbol femenino desde el 2012 cuando se desempeñó como entrenador de la Selección Chilena Sub-17 hasta el 2019. Durante esos años, también se hizo cargo de la Selección Sub-20 donde obtuvo el cuarto lugar en los Juegos Odesur 2018. Desde el 2012 al 2014 fue ayudante técnico en la Selección Femenina adulta donde disputó los Juegos Sudamericanos de 2014 y la Copa América del mismo año. Un año antes de asumir como ayudante técnico, tuvo la oportunidad de dirigir a Santiago Morning por primera vez

Valenzuela fue llamado a principios de este año para nuevamente hacerse cargo de las Bohemias, esta vez para reemplazar a la entrenadora María Pry y ha tenido una campaña notable. "Llevamos 19 partidos más el duelo definitorio con Colo-Colo. De 20 encuentros hemos ganado 19 y empatado uno. Es un rendimiento extraordinario y quizás histórico. Le hemos ganado dos veces a Colo-Colo, dos veces a la Universidad de Chile y empatamos una vez con las Albas", comentó Valenzuela.

"Es algo a destacar el nivel técnico de las jugadoras. Tenemos un modelo complejo de juego, lleno de instrucciones y conocimientos, pero la capacidad de ellas de adaptarse al modelo, es extraordinario", agregó el DT de Santiago Morning.

Milenko Valenzuela también se refirió a la nominación a los Premios FutFem 2022 presentados por Unimarc, ya que a diferencia de sus contendores, es la primera vez que es candidato a ganar el premio: "Para mí ser nominado es un honor y un orgullo, pero tengo muy claro que las principales ejecutoras de esta campaña son las jugadoras por su nivel técnico, táctico y sus cualidades valóricas que hacen que todo lo que tienen, las coloquen en función del equipo y del modelo. La humildad es nuestro mejor escudo para lograr esta campaña".

"Me parece extraordinario que se fomente el fútbol chileno. Me gustaría que fuera más parejo, me gustaría que todos los fines de semana se publiquen los goles del fútbol femenino, las tremendas campañas, las tremendas jugadas, los excelentes goles que se convierten, pero tenemos que ir de a poco. No podemos pensar que la igualdad va a llegar de un día a otro, pero sí que los medios hagan estas campañas, en especial RedGol, que trabaje en base a esto es maravilloso. Tenemos que ir por más, trabajar más y con el apoyo de todos con un trabajo profesional desde las jugadoras, los técnicos, los clubes y los medios de comunicación", añadió el entrenador de las Bohemias.

Sobre qué le parece que se repita la instancia para reconocer a las jugadoras, Milenko Valenzuela aseguró que "es algo muy bueno, una muy buena acción a seguir y ojalá que la puedan mantener por muchos años y que esto quede inamovible en el fútbol femenino, y que cada vez sea una gala mayor y alcance gran repercusión en los medios de comunicación y en las redes sociales".

"Todo esto realza el fútbol femenino, realza a las jugadoras, su esfuerzo y su talento. Todo para ellas, para que vayan creciendo. Porque si crecen las jugadoras, crece el campeonato, la selección y el fútbol chileno. Y en mi labor de instructor Conmebol y Fifa, apoyo siempre a todos los medios que facilitan estas instancias, por eso que es un orgullo para mí estar liderando este equipo de grandes jugadoras y extraordinarias personas", cerró Valenzuela.