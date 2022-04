Daniela "Leona" Asenjo lamenta su empate con Maribel Ramírez y dispara contra los jueces para posible revancha: "Sé asumir y hoy no lo perdí"

Daniela Asenjo quería celebrar en su casa y con su gente la obtención del título mundial Súper Mosca de la AMB. La Leona hizo todo lo posible, pero finalmente terminó sellando un empate por decisión mayoritaria frente a la mexicana Maribel Ramírez.

En un combate cargado de emoción y donde la chilena parecía conectar los mejores golpes, los jueces vieron otro resultado e incluso uno de ellos le daba la victoria a la campeona. No obstante, los otros dos terminaron por definir las cosas y dieron una igualdad que no le gustó a los presentes en el Gran Arena Monticello.

Una de ellas era la propia Daniela Asenjo, que en entrevista post combate, disparó con todo contra los encargados de las tarjetas. "Pensé que había ganado, sinceramente. Quedo con un sabor amargo, siento que hice mejor trabajo, conecté mejor, pero los jueces vieron otra cosa. No es primera vez que me pasa".

Pero pese a los lamentos que tuvo por lo ocurrido con el empate, la Leona no baja los brazos y promete volver con todo. "Vamos a seguir igual, trabajando. Amor el deporte, cambió mi vida y esto será un paso más de lo difícil que ha sido mi carrera".

Leona Asenjo se lanza contra los jueces

Daniela Asenjo estuvo esperando durante dos años para poder realizar este combate, el que se tuvo que postergar por la pandemia y una serie de razones que a esta altura ya no importan. El sabor amargo queda, porque en el ring se vio mucho mejor que su rival.

Pero ya sin tiempo para más lamentos, la Leona prometió no solo seguir trabajando para encontrar su mejor versión, sino que también pidió perdón por no poder darle la alegría a nuestro país. "Seguiré entrenando más fuerte. Disculpe por no dejar el cinturón".

Maribel Ramírez, también después de la pelea, reconoció que le costó mucho enfrentar a la chilena y le ofreció la revancha en un tiempo más. Si bien todavía no es aceptada ni oficial, Daniela Asenjo dejó un claro mensaje si es que se concreta.

"Espero que los jueces sean calificados y lo hagan como corresponde. Sé asumir cuando pierdo un combate y hoy no lo perdí. Conecté golpes, pero ya está bien. Así es el boxeo", sentenció.