Este sábado el boxeo chileno se viste de gala para una noche en la que sus máximos exponentes saltarán al ring. Desde las 20:00 horas en el Gran Arena Monticello, Daniela "Leona" Asenjo buscará el título mundial Súper Mosca de la Asociación Mundial de Boxeo frente a Maribel Pantera Ramírez.

Pero la chilena no será la única compatriota que verá acción. José "Pancora" Velásquez, Miguel "Aguja" González y Mario "Espartano" Esparza animarán los combates previos a la definición por el cinturón de la AMB.

Tres de los máximos exponentes chilenos del boxeo buscarán en nuestro país, reencontrarse con la gloria para así volver a perfilarse como candidatos a títulos mundiales. Aunque no serán tareas fáciles, ya que deberán superar llaves complejas.

José “Pancora” Velásquez quiere volver rumbo al título ante Ronald Ramos

El combate co-estelar de la jornada lo estarán animando José Velásquez (55,550 kg) y Ronald Ramos (54.450). El Pancora quiere volver a la victoria luego de su derrota por decisión unánime frente a Murodjon Akhmadaliev en 2021, pero para lograrlo debe vencer a un rival amenazante para los ocho rounds.

El colombiano llega con un récord de 42 triunfos, 20 derrotas y cuatro empates. Eso sí, la mitad de sus victorias han sido por nocaut, lo que de seguro preocupa al equipo del chileno, que quiere reivindicarse en su casa y con su gente.

"El año pasado fue poco, no pude traer el título. En diciembre fuimos Nueva York y no pudimos traer el título, pero este año será mejor. Esta es una tremenda oportunidad para mostrar y devolver el cariño que he recibido", reconoció el Pancora en conferencia. Su rival, fue corto y claro: "Es (un rival) importante, pero arriba del ring se verán las cosas".

Miguel "Aguja" González quiere volver a buscar el título de la FIB a costa de Edinso Torres

Otro de los combates que de seguro dará que hablar este sábado será el que tendrán Miguel González (55,200) y Edinso Torres (55,900). El Aguja se movió de categoría para subir al ring en nuestro país y volver al triunfo después de dos años.

El último combate del chileno fue en 2019, cuando cayó por TKO ante Jerwin Ancajas y dejó escapar el título mundial Súper Mosca de la FIB. No obstante, en estos ocho rounds espera reencontrarse con su mejor versión.

"Contento y ansioso porque llegue el día de mañana. Hace dos años que no peleó pero me he mantenido entrenando, he tratado de mantener el peso. No voy en mi categoría, pero pretendo seguir en la anterior. Mañana quiero dar un gran espectáculo y que el título se quede en Chile", lanzó Miguel González.

Por su parte, el venezolano Edinso Torres tuvo elogios para el chileno. "Para mí es un honor, es un pugilista con bastante recorrido aquí y a nivel mundial. Es reconocido y estas son oportunidades que debemos tomar para chances más grandes".

Mario "Espartano" Esparza quiere seguir en la senda del triunfo ante Jonathan Ramírez Huaman

En el inicio de la velada de este sábado en el Gran Arena Monticello habrá una pelea que promete dejar a todos con la boca abierta. Mario Esparza (57,800) buscará dejar el triunfo en casa ante Jonathan Ramírez Huaman (58,100), en un duelo pactado a cuatro asaltos.

El "Espartano" quiere seguir por la senda del triunfo y se mostró orgulloso del inicio de carrera que está teniendo como profesional. "Contento de estar rodeado de tremendos púgiles, agradecido por la oportunidad. Estoy emocionado de estar con ellos, espero el momento para dar guerra".

De hecho, no se guardó nada y dijo que quiere llegar a lo más alto. "Toda meta de un pugilista es ser campeón, es lo que buscamos para optar por el título de Chile y vamos a trabajar para eso".

En la vereda del frente está Jonathan Ramírez Huamanm quien advirtió que viene preparado para todo. "He practicado algunas cosas, he hecho lo posible para mejorar y dar una buena pelea".