Este sábado el boxeo chileno está de fiesta con una velada más que interesante y con varias de las estrellas más importantes de nuestro país. Daniela "Leona" Asenjo vuelve al ring para buscar el cinturón Súper Mosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) frente a la mexicana Maribel "Pantera" Ramírez.

El combate se llevaría a cabo originalmente en diciembre del 2019, pero una serie de problemas hicieron imposible que fuera imposible. Y no solo una, sino que cuatro veces durante enero, abril y mayo del 2020, cuando todo se vino abajo por culpa de la pandemia del coronavirus y las restricciones sanitarias.

Parecía salir la luz al final del túnel cuando la Federación Internacional de Boxeo (FIB) la puso en busca del cinturón de la argentina Micaela Milagros en 2021, pero otra vez el covid hizo lo suyo. Un total de cinco grandes frustraciones hicieron imposible que la Leona alcanzara un título.

Pero las cosas han cambiado y este sábado 9 de abril, Daniela Asenjo por fin tendrá su chance de alcanzar la corona de las Súper Mosca de la AMB. Para hacerlo, deberá pasar por encima de una Maribel Ramírez que amenaza con ser un problema serio sobre el cuadrilátero.

Este viernes se llevó a cabo el pesaje en el Casino Monticello, donde la Leona cumplió con el peso dando 51.450 kg en la balanza. Su rival, la Pantera, también hizo su parte y llegó a los 51.500 kg, lo que hace oficial la lucha por el campeonato.

Tras ello, Daniela Asenjo tuvo un mano a mano exclusivo con RedGol, donde adelantó lo que será su combate de este sábado y cómo ha sido el aguantar la frustración durante dos años en los que la pandemia le negó alcanzar la gloria.

Revisa el mano a mano de Daniela "Leona" Asenjo con RedGol

- ¿Cómo se siente por fin estar a punto de pelear después de dos años de postergar este combate?

- Feliz, contenta y agradecida de los que apuestan por mi carrera deportiva. Ellos me han impulsado para ganarme un espacio en el boxeo nacional y ahora mundial. No voy a defraudarlos, me he preparado mucho para esto.

Es muy a conciencia, no son oportunidades que se dan siempre. Estoy feliz y preparada para subir al ring mañana.

- ¿Qué detalles tuvo tu preparación para esta pelea, pensando en los dos años que pasaron?

- Tuvimos dos años para estudiar a mi rival. Y más que eso, para mejorar aspectos físicos, técnicos y estratégicos que no me gustaban tanto de mí. Pude mejorarlos y maduré como deportista, que es importante. Me siento lista y preparada para el combate.

- ¿Qué fue lo más difícil de postergar el combate?

- Tuve cinco oportunidades que no se pudieron concretar. La frustración se entiende después de todas esas cancelaciones, pero me han servido para volverme más fuerte mentalmente. No he dejado de entrenar, al contrario, lo hago el triple. Eso me hace llegar bien, relajada, contenta y con ganas de hacer bien las cosas mañana.

- ¿Qué es lo que más te preocupa de tu rival?

- El estilo mexicano es muy propio, de ir adelante, buscar el combate, volumen de golpe. Hemos tenido tiempo para estudiar eso, pero estoy lista para el escenario que sea. Distancia corta, media o larga, me siento bien y en forma.

- Si ganas, ¿qué esperas en tu futuro en lo cercano y lejano?

- Lo primero es ser campeona del mundo. Luego, estaré lista para lo que venga.

- Un mensaje a los fanáticos que te verán mañana...

- Agradecer a RedGol por estar siempre pendiente de los deportistas. A toda la gente que sigue, muchas gracias por todas las muestras de cariño y apoyo. Eso son enviones anímicos para subirme mañana.