Cuca fue presentado, el pasado jueves, como nuevo entrenador del Corinthians de Brasil. La nueva temporada del Brasileirao tiene dos fechas y él es un entrenador que se maneja en el medio, ya que ha dirigido a decenas de clubes brasileños e incluso ganó la Copa Libertadores 2013 con Atlético Mineiro.

Sin embargo, Cuca también tiene una acusación por abuso sexual a una menor de edad en 1987, cuando aún era jugador de Gremio, lo que revolucionó el ambiente en Corinthians y provocó que hinchas y también el plantel femenino completo, incluido su técnico Arthur Elías, rechazaran de plano su llegada acusando que rompe con la tradición del club.

Jugadoras y DT compartieron en sus redes sociales una imagen que reza "estar en un club democrático significa que podemos usar nuestra voz, a veces públicamente, a veces en los bastidores. ‘Respeta a las damas’ no es una frase cualquiera. Es, encima de todo, un estado de espíritu y de compromiso compartido. Ser de Corinthians significa vivir y luchar por los derechos todos los días".

Pero, ¿qué pasó? En 1987, Gremio fue a una gira por Suiza y Cuca, junto a otros tres jugadores, estuvieron detenidos 30 días tras ser acusados de mantener relaciones sexuales en grupo con una niña de 13 años en el hotel donde concentraban. Fue condenado a 15 meses de prisión por "atentado al pudor con uso de violencia", pero no cumplió la pena.

Los futbolistas fueron liberados después del pago de una fianza y el actual DT del equipo masculino de Corinthians siempre ha negado que sucediera este abuso sexual. Es más, según él, aseguró que no tiene una causa pendiente ya que jugó en Valladolid en 1990 y no fue extraditado, pero Suiza no está dentro de la Unión Europea y su relación se firmó en 1992.

Cuca desmintió la rescisión de su contrato con Corinthians este lunes y el plantel femenino respondió con el comunicado en el que exigen respetar la tradición democrática y feminista que identifica al club.