Constanza Soto (13) comenzó a practicar el bodyboard por su papá, Arturo Soto, que es uno de los fundadores y pioneros de la disciplina en Chile. En RedGol Fem conversamos con ella y nos contó de sus inicios y cómo ha sido su experiencia en competencias representando a Chile a tan corta edad.

"Desde pequeña, mi papá siempre me llevó al agua y me motivaba, y luego me gustó mucho y decidí dedicarme a eso. La primera vez que me metí al mar a practicar este deporte tenía 6 años, y desde ahí nunca lo dejé. La primera vez que competí en un torneo fue a los 11. Es un deporte que me encanta y apasiona y creo que tengo condiciones para mejorar y avanzar para estar entre las mejores del mundo", comentó Constanza.

La deportista le dedica muchas horas a su entrenamiento y preparación. "Durante los veranos iba a la playa a las 6 de la mañana acá abajo de mi casa en la playa de Budeo, y me salía hasta que se iba el sol a las 9 de la noche. Durante el año, me cuesta un poco más entrenar por el colegio, porque tengo muchas tareas, pero igualmente, cada vez que puedo salgo del colegio a las 16:30 y me voy a la playa hasta que se vaya el sol. Los fines de semana puedo entrenar más y me voy a la playa a las 6 de la mañana y me salgo cuando atardece".

El pasado fin de semana se terminó el Circuito reguonal Clasificatorio y Constanza resultó ganadora de dos categorías según la tabla general. Soto considera que "fue una instancia muy importante, ya que por primera vez se agregaron las localidades de Tocopilla y Mejillones, completando un total de 4 etapas clasificatorias para potenciar a los deportistas regionales para que lleguen al mundial que se realizará en Antofagasta desde el 18 al 28 de mayo".

"En cuanto a la última fecha clasificatoria, gané la categoría Junior Woman y perdí la Open. Las condiciones del mar estuvieron muy difíciles este fin de semana, y creo que podría haber dado más. No obstante, en el ranking total de las 4 etapas clasificatorias, quedé primera también de la categoría Mujer adulto y así pude clasificar directo mediante una Wild Card al Mundial Antofagasta Bodyboard Festival, que es una entrada directa al cuadro principal del Mundial", indicó Constanza.

Tras resultar ganadora de esas dos categorías en la general, se ganó la clasificación al Mundial de la disciplina y para ella "es muy bacán haber clasificado al campeonato mundial. Es uno de mis sueños desde que soy pequeña. Lo veía y era como algo medio imposible, y ahora que estoy a un paso de competir en el mundial estoy muy emocionada. Al ser mi primer Mundial, yo voy con la intención de competir y ganar experiencia, porque sé que me espera una competencia muy difícil".

"Soy muy chica todavía, tengo 13 años y me queda mucho por aprender y mejorar. Con haberme ganado el pase, es algo muy bacán y valioso para mi crecimiento como deportista. Además de la clasificación al mundial, gané otros premios importantes como pasajes en avión a la penúltima etapa del circuito mundial (International Bodyboarding Corporation) en Agadir, Marruecos, lo que me permitirá seguir ganando experiencia. Sé que tengo las condiciones, y tengo que seguir trabajando para estar entre las mejores del mundo", concluyó la joven bodyboarder.