Sarella Conley es una de las mujeres líderes de una importante empresa. Es jefa de marketing de Adexus, una compañía dedicada al outsourcing de procesos de negocios y tecnologías de la información. Las áreas a las que se dedican están asociadas a las necesidades de las principales industrias del país como la minería, recursos naturales, banca, finanzas, salud, entre otras.

La comunicación corporativa es uno de los pilares fundamentales de una empresa, ya que entrega la posibilidad de llegar directamente a diferentes stakeholders como clientes, colaboradores, proveedores, partners estratégicos de la compañía y medios de comunicación. Adexus potencian mucho este item.

En conversación con RedGol Fem, Sarella Conley comentó hace cuánto tiempo trabajan este tipo de comunicación en su empresa: “La verdad es que siempre hemos trabajado con este tipo de comunicaciones, que van muy de la mano con las comunicaciones internas que se realizan en la compañía. Siempre es importante dar la información a nuestros colaboradores como primer punto y posteriormente, liberamos información en nuestros diferentes canales de contacto”

¿Cuál es la relevancia del uso de nuevas tecnologías en la comunicación corporativa?

La tecnología avanza a pasos agigantados y en eso el Marketing no se queda atrás. La tecnología, se puede aplicar en numerosas ocasiones, de la mano de la inteligencia artificial a través del big data. Esto nos permite conocer datos sobre clientes potenciales, su rubro, a qué se dedican o qué hacen y cómo se comportan. Esta información resulta muy valiosa para predecir el comportamiento de los clientes potenciales y en base a eso, podemos diseñar estrategias comunicacionales para llegar de mejor manera a cada uno de ellos.

¿Cuáles son los principales errores que pueden identificar en los departamentos de comunicaciones? ¿Qué soluciones encuentran?

Muchos errores se pueden cometer en las áreas de Marketing, sobre todo cuando ya tienes tu base instalada de clientes, pero eso no asegura futuras renovaciones de servicios o nuevos negocios. Siempre debemos estar constantemente pendientes de cómo se va moviendo el mercado y las nuevas actualizaciones y formas de comunicación. Dentro de los errores más comunes, podemos encontrar: El no comunicar puede ser perjudicial para una empresa. No porque sea una empresa grande o de trayectoria, uno debe pensar que estará presente en la mente de los consumidores; no utilizar los medios digitales de comunicación. Hoy en día todo ha migrado a lo digital y debemos utilizar todas las herramientas que tengamos disponibles; el no contar con un plan de comunicación o estrategia comunicativa, puede provocar que perdamos el foco de lo que queremos informar.

¿Cómo es la comunicación externa que realizan en la empresa? ¿Qué aprendizajes han obtenido de ella?

Nuestra comunicación es bien diversa en cuanto a contenidos. Ya que priorizamos la comunicación de nuevas tendencias que se están presentando en la industria y de qué manera Adexus puede dar una solución sobre ello. También promovemos mucho la comunicación corporativa, cambios organizacionales, logros de los colaboradores y efemérides que tengan relación con la tecnología.