Lanús logró una victoria que lo situó en la cima de la tabla de posiciones en la antesala a visitar a la U de Chile por la semifinal de ida en la Copa Sudamericana. El cuadro granate venció por 2-0 a Godoy Cruz en un partido que se abrió de una forma muy inesperada.

Fue un descuelgue ofensivo del zurdo zaguero central paraguayo José Canale, quien aprovechó una floja salida de Franco Petroli para definir con una tranquilidad pasmosa. “Me fui para adelante. Era lo que quedaba”, describió el ex jugador del Querétaro de México.

“El único granate era Dylan (Aquino) y dije acá voy. Fui ciego y fue gol. Lo iba a putear de lo lindo, me mandé un pique de 70 metros y si no me la tira… Era peor”, contó Canale, quien tiene 29 años y llegó en 2023 al cuadro granate desde Libertad de su país. Estuvo a préstamo en los Gallos Blancos del balompié azteca.

La celebración de José Canale en Lanús ante Godoy Cruz. (Foto: Lanús).

Eso sí, aclaró que su intención inicial no era un remate al arco. “Quería darle a (Alexis) Canelo, pero vi que el arquero dio un paso a la izquierda. Se me abrió el arco, cerré los ojos y fue adentro. Sirvió para el triunfo. Muy contento”, manifestó José Canale.

José Canale encontró un gran espacio y lo aprovechó. (Captura ESPN).

Canale habla sobre Pellegrino, el DT de Lanús que tendrá un reencuentro con U de Chile

Para José Canale, el triunfo de Lanús sirve para llegar en buen pie ante la U de Chile, aunque también fue testigo de varios llamados de atención de Mauricio Pellegrino, el director técnico de los granates. “A veces hay que revolear la pelota”, expuso el paraguayo.

Mauricio Pellegrino dirigió a Universidad de Chile en la campaña 2023. (Marcelo Hernandez/Photosport)

Se refería a los retos de Pellegrino por no salir con el balón a ras de piso. “Es característico de su personalidad. Fue una noche de muchas emociones. Me llevé aplausos, pero más se llevó el Laucha Acosta”, apuntó Canale, quien reveló parte del comportamiento diario del ex DT

“Queda tratar de disfrutar partido a partido, nos propusimos eso con el plantel. Ahora hay que disfrutar”, dijo. Lanús tuvo el fin de semana para un relajo, pero ya debe ponerse el chip de una definición continental que el DT dijo que significaría “una exigencia top”. El tiempo dirá…

¿Cuándo se juega la ida de la semifinal de la Sudamericana entre Lanús y el Romántico Viajero?

Lanús tiene agendada la visita al Estadio Nacional para medirse a la Universidad de Chile en la ida de la ronda de cuatro mejores en la Copa Sudamericana. El partido se disputará el jueves 23 de octubre a las 19 horas.