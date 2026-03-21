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Copa Sudamericana

¿La Cisterna o no? El misterio del estadio de Palestino para jugar Copa Sudamericana

Desde la Conmebol no confirmaron dónde será local el cuadro árabe, pese a que se dijo que se aprobó el recinto de Avenida El Parrón.

Por Alfonso Zúñiga

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Palestino no sabe dónde será local en Copa Sudamericana.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTPalestino no sabe dónde será local en Copa Sudamericana.

Palestino ya conoce cuáles serán sus rivales en la fase de grupos en Copa Sudamericana. Tiene claro cuándo deberá viajar y cuándo es que jugará como local. Aunque hay un problema mayor precisamente sobre su localía en el certamen.

Tras el sorteo, Radio Cooperativa afirmaba que la dirigencia tetracolor recibieron el visto bueno desde Conmebol para poder jugar sus encuentros como dueño de casa en el Estadio Municipal de La Cisterna, en el que sería el estreno de este escenario.

Sin embargo, al momento que el organismo dio a conocer la programación oficial de partidos para la fase de grupos en Copa Sudamericana, Palestino se encontró con un desagradable detalle que deberá solucionar en tiempo récord.

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El misterio del estadio de Palestino para Copa Sudamericana

En el documento que entregó la Conmebol se indica que los duelos del cuadro chileno ante Montevideo City Torque, Gremio de Porto Alegre y Deportivo Riestra como local, en todos ellos aparece la frase “estadio por definir“.

Así las cosas, no existe seguridad de que Palestino pueda ejercer su localía por Copa Sudamericana en La Cisterna, pues pese a las refacciones en las luminarias eléctricas y otros sectores del recinto, todavía no hay visto bueno desde Paraguay.

Al respecto, el presidente del elenco árabe, Jorge Uauy, indicó a Radio ADN que “se están intentando resolver las observaciones del ente sudamericano, aunque también ya barajan distintos recintos en caso de que finalmente sea rechazado”.

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Recordemos que en los últimos años, Palestino jugó torneos Conmebol en escenarios como El Teniente de Rancagua, Este Roa de Concepción, Estadio Nacional, Francisco Sánchez Rumoroso y en el Estadio Monumental.

En síntesis

  • Palestino no tiene estadio definido para Copa Sudamericana pese a arreglos en La Cisterna.
  • Conmebol marcó como “por definir” la localía ante Gremio, Torque y Deportivo Riestra.
  • El presidente del club Jorge Uauy busca resolver observaciones de Conmebol o cambiar de recinto.
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¿Cuáles son sus partidos internacionales?

GRUPO F – COPA SUDAMERICANA

  • Miércoles 8 de abril / 19:00 horas / Deportivo Riestra vs Palestino | Estadio Pedro Bigedain de Buenos Aires
  • Martes 14 de abril / 20:30 horas / Palestino vs Montevideo City Torque / Por definir
  • Miércoles 29 de abril / 20:30 horas / Palestino vs Gremio / Por definir
  • Miércoles 6 de mayo / 19:00 horas / Montevideo City Torque vs Palestino / Estadio Centenario de Montevideo
  • Miércoles 20 de mayo / 20:00 horas / Gremio vs Palestino / Arena do Gremio en Porto Alegre
  • Martes 26 de mayo / 18:00 horas / Palestino vs Deportivo Riestra / Por definir
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