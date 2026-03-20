La Copa Sudamericana 2026 ya tiene listos sus grupos y empieza el conteo regresivo para el inicio del torneo. Competición que está temporada contará con tres equipos chilenos en busca de la gloria.
Palestino y Audax Italiano superaron la fase previa dejando fuera de competencia a Universidad de Chile y Cobresal. Mientras que O’Higgins dice presente luego de la fase previa en Copa Liberadores y donde quedó eliminado ante Tolima.
Sorteo de grupos de la Copa Sudamericana: O’Higgins, Palestino y Audax ya tienen rivales
Los rancagüinos quedaron en el grupo C con elencos como Sao Paulo, Boston Rivers y Millonarios. El cuadro de la “Nona” Muñoz se ubicó en el grupo F con Gremio, City Torque y Deportivo Riestra. Por último Audax Italiano se ubica en la zona G con Olimpia, Vasco da Gama y Barracas Central.
Por lo que se avecinan duelos de palabras mayores para los equipos nacionales. Esto con el objetivo de avanzar de fase y llegar a la final que está programada para el 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.
Así las cosas la Conmebol publicó el fixture completo para que los equipos e hinchas comiencen a realizar sus respectivas programaciones. Lo que incluso contempla la transmisión de los partidos por diversas señales.
¿Cuándo juega Audax Italiano en Copa Sudamericana?
Audax Italiano vuelve a disputar la Copa Sudamericana y parte de local ante Olimpia en el Grupo G. Tras ello, deberá enfrentar dos partidos de visita y luego dos de local. Su participación la cierra el 27 de mayo justamente de visita ante los paraguayos.
- F1: 08/04 – Bicentenario La Florida – 20:00 horas – Audax Italiano vs Olimpia – Dsports
- F2: 14/04 – Sao Januario – 21:00 – Vasco da Gama vs Audax Italiano – Dsports
- F3: 28/04 – Estadio por definir – 21:00 horas – Barracas Central vs Audax Italiano – Dsports
- F4: 06/05 – Bicentenario La Florida – 18:00 horas – Audax Italiano vs Vasco da Gama – Dsports
- F5: 19/05 – Bicentenario La Florida – 18:00 horas – Audax Italiano vs Barracas Central – Dsports
- F6: 27/05 – Defensores del Chaco – 21:30 horas – Olimpia vs Audax Italiano – Dsports
Fecha y hora confirmada: El fixture de la UC y Coquimbo Unido en Copa Libertadores
¿Cuándo juega Palestino en Copa Sudamericana?
El verdugo de Universidad de Chile llama la atención ya que en la primera información de Conmebol no aparece con estadio confirmado. Su participación comienza visitando a Deportivo Riestra por el Grupo F.
- F1: 08/04 – E. Pedro Bidegain – 19:00 horas – Deportivo Riestra vs Palestino – Dsports
- F2: 14/04 – A definir – 20:30 horas – Palestino vs Montevideo City Torque – Dsports
- F3: 29/04 – A definir – 20:30 horas – Palestino vs Gremio – ESPN / Disney+/ Dsports
- F4: 06/05 – E. Centenario – 19:00 horas – Montevideo City Torque vs Palestino – ESPN / Disney+/ Dsports
- F5: 20/05 – Arena do Gremio – 21:00- Gremio vs Palestino – Dsports
- F6: 26/05 – A definir – 18:00 horas – Palestino vs Deportivo Riestra – ESPN / Disney+/ Dsports
¿Cuándo juega O’Higgins por Copa Sudamericana?
El elenco de Lucas Bovaglio dice presente en la Sudamericana y disputará el Grupo C. Los celestes están en uno de los denominados “grupos de la muerte” con Sao Paulo, Millonarios y Boston Rivers.
- F1: 07/04 – Codelco El Teniente – 20:00 horas – O’Higgins CHI vs Millonarios – Dsports
- F2: 14/04 – Morumbis – 19:00 horas – Sao Paulo vs O’Higgins – ESPN / Disney+/ Dsports
- F3: 28/04 – Codelco El Teniente – 22:00 horas – O’Higgins vs Boston River – Dsports
- F4: 07/05 – Codelco El Teniente – 18:00 horas – O’Higgins vs Sao Paulo – ESPN / Disney+/ Dsports
- F5: 20/05 – Centenario – 19:00 horas – Boston River vs O’Higgins – ESPN / Disney+/ Dsports
- F6: 26/05 – Nemesio Camacho El Campín – 17:00 horas – Millonarios vs O’Higgins – Dsports