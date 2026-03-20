Fecha y hora confirmada: El fixture de la UC y Coquimbo Unido en Copa Libertadores

La Copa Libertadores 2026 ya definió sus grupos y comienza la cuenta regresiva para el inicio del torneo más importante en Sudamérica. Lo que tendrá como protagonistas a Coquimbo Unido y Universidad Católica en representación de Chile.

El cuadro pirata y los cruzados buscarán ganar sus respectivos grupos y avanzar hasta la final que se disputará el 28 de noviembre en Montevideo. Por lo que es primordial comenzar a ganar desde el inicio de la fase de grupos.

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Ante esto, la Conmebol informó el fixture completo para los 32 equipos que disputarán el torneo. Incluso se detalla que seis partidos serán por televisión abierta en la señal de Chilevisión. Entre los más atractivos aparece el duelo de Universidad Católica y Boca Juniors en el inicio de la Libertadores.

¿Cuál es el fixture de Universidad Católica?

La Copa Libertadores para Universidad Católica se disputa en el grupo D con Boca Juniors, Cruzeiro y Barcelona de Guayaquil.

Ahora el fixture indica que parte de local en el Claro Arena. Luego tendrá dos duelos de visita, dos de local y cierra como forastero. Así es la programación de la UC:

F1: Martes 7 de abril – U. Católica vs Boca Juniors – Claro Arena – 20:30 horas – Transmite: ESPN/ Disney+/ Chilevisión

F2: Miércoles 15 de abril – Cruzeiro vs U. Católica – E. Mineirao – 19:00 horas – Transmite: ESPN/ Disney+

F3: Miércoles 29 de abril – Barcelona vs U. Católica – Monumental Banco Pichincha – 19:horas – Transmite: ESPN/ Disney+/ Chilevisión

F4: Miércoles 6 de mayo – U. Católica vs Cruzeiro – Claro Arena – 21:00 horas – Transmite: ESPN/ Disney+

F5: Jueves 21 de abril – U. Católica vs Barcelona – Claro Arena – 20:30 horas – Transmite: ESPN/ Disney+/ Chilevisión

F6: Jueves 28 de abril – Boca Juniors vs U. Católica – La Bombonera – 21:30 horas – Transmite: ESPN/ Disney+

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¿Cuál es el fixture de Coquimbo Unido?

El sorteo dejó a Coquimbo Unido en el grupo B de la Copa Libertadores. Por lo que disputará la clasificación con Nacional de Uruguay, Deportes Tolima de Colombia y Universitario de Perú.

Ahora el fixture indica que el aurinegro comienza su aventura en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso y continúa el mismo camino de la UC: luego dos de visita, dos de local y el último fuera de Chile. Revisa en detalle la programación:

F1: Miércoles 8 de abril – Coquimbo Unido vs Nacional – E. Francisco Sánchez Rumoroso – 18:00 horas – Transmite: ESPN/ Disney+

F2: Miércoles 15 de abril – Universitario vs Coquimbo Unido – E. Monumental – 21:00 horas – Transmite: ESPN/ Disney+

F3: Martes 28 de abril – D. Tolima vs Coquimbo Unido – Manuel Murillo Toro – 21:00 horas – Transmite: ESPN/ Disney+/ Chilevisión

F4: Jueves 7 de mayo – Coquimbo Unido vs Universitario – Francisco Sánchez Rumoroso – 20:00 horas – Transmite: ESPN/ Disney+

F5: Martes 19 de abril – Coquimbo Unido vs D. Tolima – Francisco Sánchez Rumoroso – 17:00 horas – Transmite: ESPN/ Disney+

F6: Martes 26 de abril – Nacional vs Coquimbo Unido – Gran Parque Central – 21:30 horas – Transmite: ESPN/ Disney+

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