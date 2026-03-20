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Copa Libertadores

Boca Juniors pierde a Edinson Cavani para jugar contra Universidad Católica en Copa Libertadores

Cavani fue diagnosticado con una serie lesión lumbar que lo dejará muchos meses sin jugar, por lo que no enfrentará a Católica.

Por Felipe Escobillana

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Cavani se lesionó y no estará contra Católica
© Getty ImagesCavani se lesionó y no estará contra Católica

La Copa Libertadores arrojó que Universidad Católica quedara en el Grupo de la Muerte, junto a Boca Juniors, Cruzeiro y Barcelona de Ecuador.

Contra los argentinos comenzará jugando en el Claro Arena, debut para el que los xeneizes no contarán con una de las estrellas mundiales de su plantel: Edinson Cavani.

El uruguayo, de 39 años, arrastra una grave lesión según informó Adrián Sánchez, periodista del medio Crónica de Argentina, la cual incluso lo deja a las puertas del retiro.

“A Edison Cavani le diagnosticaron una hernia de disco. Estará de 4 a 6 meses en recuperación”, señaló sobre la lesión que el charrúa tiene en su columna.

Cavani no jugará ante Católica en Copa Libertadores

Cavani no jugará ante Católica en Copa Libertadores

Cavani sufre hace tiempo de la espalda

Cavani esta temporada prácticamente no ha jugado en Boca Juniors, debido a esta lesión lumbar que lo tiene muy afectado en el último tiempo.

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Solamente actuó este año ante Platense y Racing, y fue titular ante la Academia. Una muestra de que su carrera está pronto a llegar a su fin, más aún considerando que a fin de año vence su contrato con los xeneizes.

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De esta manera, uno de los jugadores más atractivos que podía venir a Chile para jugar ante la UC se deberá quedar en Buenos Aires.

Sí se espera que asista Leandro Paredes, el campeón del mundo que es el corazón del nuevo Boca y la gran esperanza para alcanzar la séptima Copa Libertadores de la historia.

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