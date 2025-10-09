Es tendencia:
El emotivo mensaje de Cavani para Miguel Ángel Russo: “Gracias por mostrarnos la valentía”

Edinson Cavani dedicó palabras a Miguel Ángel Russo. El DT de Boca Juniors falleció este miércoles a sus 69 años.

Por Javiera García L.

Cavani se despidió de Russo con este mensaje
© Getty ImagesCavani se despidió de Russo con este mensaje

Boca Juniors recibió la noticia más triste de todas este miércoles 8 de octubre. Tras semanas de incertidumbre y preocupantes reportes, el club confirmó el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. El DT de 69 años atravesaba un delicado momento de salud.

Su último partido fue el pasado 21 de septiembre en el empate del Xeneize con Barracas Central. Después de eso, fue hospitalizado. No volvió más a Boca Predio, desde donde comunicaron, días más tarde, que estaba internado en su hogar y que su pronóstico era reservado.

Tras la noticia de su fallecimiento, varios jugadores de Boca dejaron mensajes. Edinson Cavani dejó una de las despedidas más emotivas hasta ahora. “Gracias Miguel por mostrarnos a todos ese valor tan importante que se llama VALENTÍA“, partió diciendo el delantero en Instagram.

Siempre fue al frente poniendo por delante los objetivos de todo su equipo antes que su situación personal, que era muy brava. Me sacaré el sombrero hoy y cada día por su fortaleza. Q.E.P.D.”, complementó.

Boca despide a Miguel Ángel Russo

Boca Juniors confirmó que el velorio de Miguel Ángel Russo se desarrollará este jueves y viernes en el hall central de La Bombonera. En horas de esta mañana, cientos de personas, tanto hinchas del Xeneize como de otros equipos, llegaron al recinto para despedirse del entrenador.

Parte del plantel profesional también se hizo presente. De parte del cuerpo técnico, Claudio Úbeda, ayudante de Russo y quien lo reemplazó en los últimos partidos, manifestó: “Maestro, amigo, hermano. Te voy a extrañar mucho. Tu huella es como una gloria eterna. Gracias, gracias, gracias”.

