Mucha agua ha corrido desde los incidentes entre Independiente y Universidad de Chile, en Copa Sudamericana. Esto llevó a que se cancelara el partido y sea la Conmebol la que ahora deba decidir al ganador de la llave.

El periodista partidario del Rojo, Damián Irribarren, manifestó que la defensa del cuadro trasandino está siendo colectiva, pues no está luchando solo en Paraguay para que se castigue duramente al cuadro chileno.

“Me dicen que Independiente en esta lucha por tratar de que haya una sanción justa no está solo“, sostuvo en el programa Infierno Rojo, advirtiendo sobre las presiones que llegan a Conmebol.

“Me dicen que no está solo. No se hace política solamente por redes sociales (la muestra de apoyo de otros clubes y dirigentes). Con el tiempo se va a saber si Independiente tiene un fallo a favor, pero no está solo. Simplemente digo eso”, advirtió.

Los hinchas de Independiente, causantes de la barbarie de Avellaneda

Independiente busca un castigo a la U. de Chile

Irribarren, conocido como el “Talibán”, manifiesta que en estos momentos está bastante revuelto todo el asunto en Conembol. “Están pasando cosas. Hay mucha rosca como se dice habitualmente”, explicó.

“Pero Independiente me dicen que no está solo. Aunque en redes no haya manifestaciones o posteos, se está trabajando. No se hace magia, pero se trabaja para que Independiente no esté solo y esté acompañado de alguna forma para que sea un fallo justo”, sostiene quien a lo largo de los días ha pedido descalificación de la “U”.

También sostuvo que la conferencia del presidente Néstor Grindetti fue para que “Independiente haga fuerte su postura, creo yo que el comunicado es para una defensa férrea y dejar una postura firme, es lo que tenía que ser”.

Finalizó que el dirigente “pone en claro que el partido estaba cancelado cuando entraron los de Independiente a agredir a los chilenos, repudia esos hechos y luego apuntó contra la dirigencia de la U de Chile. Dice que son encubridores, que avalaban todo tipo de inconducta”.

