Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Sudamericana

En Argentina destapan presiones a Conmebol: “Independiente no está solo”

El periodista Damián Irribarren manifestó que tiene información de que el Rojo está siendo apoyado por el fútbol argentino.

Por Felipe Escobillana

En Independiente estarían siendo apoyados por el fútbol argentino
© FOTOBAIRES/PHOTOSPORTEn Independiente estarían siendo apoyados por el fútbol argentino

Mucha agua ha corrido desde los incidentes entre Independiente y Universidad de Chile, en Copa Sudamericana. Esto llevó a que se cancelara el partido y sea la Conmebol la que ahora deba decidir al ganador de la llave.

El periodista partidario del Rojo, Damián Irribarren, manifestó que la defensa del cuadro trasandino está siendo colectiva, pues no está luchando solo en Paraguay para que se castigue duramente al cuadro chileno.

“Me dicen que Independiente en esta lucha por tratar de que haya una sanción justa no está solo“, sostuvo en el programa Infierno Rojo, advirtiendo sobre las presiones que llegan a Conmebol.

Me dicen que no está solo. No se hace política solamente por redes sociales (la muestra de apoyo de otros clubes y dirigentes). Con el tiempo se va a saber si Independiente tiene un fallo a favor, pero no está solo. Simplemente digo eso”, advirtió.

Los hinchas de Independiente, causantes de la barbarie de Avellaneda

Los hinchas de Independiente, causantes de la barbarie de Avellaneda

Independiente busca un castigo a la U. de Chile

Irribarren, conocido como el “Talibán”, manifiesta que en estos momentos está bastante revuelto todo el asunto en Conembol. “Están pasando cosas. Hay mucha rosca como se dice habitualmente”, explicó.

Publicidad

“Pero Independiente me dicen que no está solo. Aunque en redes no haya manifestaciones o posteos, se está trabajando. No se hace magia, pero se trabaja para que Independiente no esté solo y esté acompañado de alguna forma para que sea un fallo justo”, sostiene quien a lo largo de los días ha pedido descalificación de la “U”.

Independiente hace el loco en acusación contra Azul Azul: “Son cómplices”

ver también

Independiente hace el loco en acusación contra Azul Azul: “Son cómplices”

También sostuvo que la conferencia del presidente Néstor Grindetti fue para que “Independiente haga fuerte su postura, creo yo que el comunicado es para una defensa férrea y dejar una postura firme, es lo que tenía que ser”.

Finalizó que el dirigente “pone en claro que el partido estaba cancelado cuando entraron los de Independiente a agredir a los chilenos, repudia esos hechos y luego apuntó contra la dirigencia de la U de Chile. Dice que son encubridores, que avalaban todo tipo de inconducta”.

Publicidad
Lee también
La ANFP explica la polémica venta de entradas para la Supercopa 2025
Chile

La ANFP explica la polémica venta de entradas para la Supercopa 2025

La sorpresiva formación de Colo Colo para el Superclásico ante la U
Colo Colo

La sorpresiva formación de Colo Colo para el Superclásico ante la U

¿Colo Colo o la U? La IA elige a la mejor hinchada de Chile
Campeonato Nacional

¿Colo Colo o la U? La IA elige a la mejor hinchada de Chile

Fue N°10 del ATP, brilló en el US Open y su novia es doble de Venus Williams
Tenis

Fue N°10 del ATP, brilló en el US Open y su novia es doble de Venus Williams

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo