Una polémica de proporciones se provocó en la ida de los cuartos de final en Copa Libertadores entre el Flamengo y Estudiantes de La Plata por el nefasto arbitraje del colombiano Andrés Rojas, que puso una expulsión que la Conmebol debió corregir.

Luego que el silbante le pusiera doble tarjeta amarilla al ecuatoriano Gonzalo Plata, el organismo utilizó audios del VAR para corregir la amonestación, pues se aprecia con claridad que el atacante fue quien recibió la falta del defensor Román Gómez, y no al revés como se cobró.

De esa forma, se gestó el “perdonazo” de la Conmebol al Flamengo del chileno Erick Pulgar, quien tendrá a un compatriota para que sea el árbitro central del compromiso de vuelta ante Estudiantes en el Estadio UNO de La Plata.

El árbitro chileno que estará en cuartos de final en Copa Libertadores

La Comisión Arbitral del ente rector del fútbol sudamericano determinó que Piero Maza sea el juez central de este encuentro, quien tuvo una criticada actuación la última vez que dirigió al “Pincha” en la ida por octavos de final ante Cerro Porteño.

Para la revancha entre Estudiantes y Flamengo por un lugar en semifinales de Copa Libertadores, Piero Maza estará acompañado por sus compatriotas Claudio Urrutia y José Retamal como asistentes, Francisco Gilabert de cuarto árbitro, más José Cabero y Alan Sandoval en el VAR.

Los números de Piero Maza en el torneo continental

Sólo en la actual temporada, en el máximo certamen de este lado del mundo el chileno dirigió hasta ahora un total de 11 encuentros, en los cuales registra 50 tarjetas amarillas, ninguna expulsión y cobró cuatro tiros penales.

¿Cuándo se juega este encuentro?

El duelo entre Estudiantes y Flamengo, por cuartos de final vuelta en Copa Libertadores, con Piero Maza de árbitro, se llevará a cabo este jueves 25 de septiembre desde las 21:30 horas en el Estadio UNO de La Plata.

