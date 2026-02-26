O’Higgins dio el gran batacazo en suelo brasileño en esta Copa Libertadores 2026. Los rancagüinos lograron igualar la serie cuando todo parecía perdido ante Bahía y por medio de los lanzamientos penales lograron clasificar a la fase 3 del torneo.

La gran figura de la noche fue Omar Carabalí, quien con un show aparte logró detener dos disparos y aportar enormemente al triunfo de su equipo, dejando una herida que tardará mucho en sanar en el cuadro brasileño.

Así lo dejó en claro Rogerio Ceni, histórico ex portero y actual DT del Bahía, quien en conferencia de prensa no ocultó su pena de quedarse sin competencias internacionales para todo lo que resta de año.

El lamento de Ceni tras caer con O’Higgins

El ex guardameta afirmó en conferencia de prensa que “sabíamos que necesitábamos marcar el tercer gol. Tuvimos que lidiar con el revuelo, las tarjetas amarillas, y quedarnos con 11 hombres. Desafortunadamente, encajamos un gol. Creamos muchas ocasiones y pagamos caro no marcar”.

Ceni tuvo que ver como O’Higgins dejaba a su Bahía fuera de la Copa Libertadores 2026. | Foto: Getty Images.

“Es una pérdida enorme no tener un calendario internacional, ni siquiera la Copa Sudamericana. Tomará tiempo revertirlo. De eso se trata la vida: movilizar, motivar. Tenemos una semifinal el sábado, esperamos llegar a la final del campeonato estatal y retomar el rumbo en el Campeonato Brasileño”, agregó.

Para cerrar, el meta que supo anotar 132 goles en su carrear aseguró que “es un peso enorme que cargaremos el resto del año, el Campeonato de Bahía y el Campeonato Brasileño. Es el momento más desfavorable que hemos enfrentado. En 2023, tuvimos la lucha por el descenso, pero aparte de eso, este es el momento psicológicamente más difícil para nosotros”.

¿Cuándo vuelve a jugar O’Higgins?

Ahora los rancagüinos deben volver a la acción en la Liga de Primera 2026, donde enfrentarán por la fecha 5 a Palestino este sábado 28 de febrero a las 20:30 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna.

En síntesis

O’Higgins clasificó a fase 3 de Copa Libertadores 2026 tras vencer a Bahía por penales.

El portero Omar Carabalí fue la figura al detener dos disparos en la definición final.

O’Higgins enfrentará a Palestino este sábado 28 de febrero a las 20:30 horas.

