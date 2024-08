Colo Colo tiene rival para los cuartos de final de la Copa Libertadores: chocará contra River Plate, que dejó en el camino a Talleres de Córdoba (3-1) en el torneo continental. La ronda partirá en Santiago la semana del 18 de septiembre y se definirá en Buenos Aires la semana del 25.

Y será una llave complicada. No solo por la historia copera del Millonario, que ha alcanzado el trofeo en cuatro ocasiones. También porque River Plate hizo una importante inversión para el segundo semestre, donde además dejó partir a Martín Demichelis antes de que terminara su cuestionado proceso.

La incorporación más importante es la de Marcelo Gallardo, el técnico más ganador en la historia de River y quien volvió a ponerse el buzo del Millonario para enmendar el camino de la temporada 2024. La sola llegada del Muñeco ilusionó a los hinchas con lo que puede venir.

En cuanto al equipo, River golpeó el mercado de pases al reforzarse con dos campeones del mundo que estaba jugando en el fútbol español: Germán Pezzella, quien terminó su aventura en el Real Betis de Manuel Pellegrini, y Huevo Acuña, quien finalizó su ciclo en el Sevilla.

River Plate, ahora con Marcelo Gallardo a la cabeza, tuvo un intenso mercado de pases | Getty Images

El intenso mercado de River Plate, rival de Colo Colo

Germán Pezzella ya suma tres partidos con la camiseta de River Plate, incluida la llave de octavos de final contra Talleres, mientras que Huevo Acuña espera debutar este domingo en la liga argentina. “Esperamos que se pueda adaptar rápidamente”, dijo Marcelo Gallardo.

Pero hay más movimientos. Además, River incorporó al portero Jeremías Ledesma del Cádiz (España), a los defensas Federico Gattoni del Alderlecht (Bélgica), Franco Carboni del Inter de Milán y Fabricio Bustos de Internacional (Brasil), a los volantes Felipe Peña de Lanús y Maximiliano Meza de Rayados (México), y al delantero Adam Bareiro (San Lorenzo).

En cuanto a rumores, se habló de la posibilidad de que River sumara a James Rodríguez, pero esto fue inmediatamente descartado por Gallardo. “No me he contactado”, confirmó en conferencia de prensa. Por ahora, salvo que haya una salida importante, al parecer no se incorporarán más jugadores.

“Son situaciones muy puntuales las que fuimos a buscar. Entiendo que se genere una espuma, pero hemos sido muy puntuales. Se ha hecho una bola y lamento decirles que no es así. ¿Más refuerzos? Va a depender de lo que se mueva internamente. Hoy estamos bien, estamos hasta acá”, explicó Gallardo.

De todas formas, tienen hasta el 5 de septiembre para anunciar otro refuerzo. La AFA extendió la ventana de pases de Argentina, que inicialmente cerraba este viernes 23 de agosto. En Chile, por otro lado, eso ya cerró. Colo Colo se reforzó con Javier Correa, Mauricio Isla, Cristián Riquelme y Jonathan Villagra.

¿Quieres estar actualizado con las noticias del fútbol chileno e internacional? Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos en Google News.