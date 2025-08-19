No es común decirlo, pero un partido de la Copa Libertadores está en riesgo de suspenderse. La alerta meteorológica por fuertes tormentas y lluvias en Buenos Aires tiene en vilo el partido que deben jugar Racing y Peñarol este martes 19 de agosto por los octavos de final.

Resulta que el Área Metropolitana de Buenos Aires permanece en alerta naranja por las fuertes lluvias que se registran desde la noche del lunes. Las precipitaciones no se han detenido y se suman fuertes vientos que recién cesarían para la jornada del miércoles 20.

Es así como al otro lado de la cordillera mencionan que la revancha entre Racing y Peñarol, donde Brayan Cortés será titular, podría no jugarse. La situación será evaluada por la Conmebol dentro de las próximas horas y el partido podría correrse hasta dos días.

Diario Olé menciona que, de postergarse, el duelo se tendría que jugar recién el jueves 21 de agosto, porque Independiente jugará en el Estadio Libertadores de América -esto por la Copa Sudamericana- el miércoles 20, lo que imposibilita la reprogramación para ese día.

Así está el Cilindro de Avellaneda para Racing-Peñarol

Desde ESPN mostraron cómo se ve el Cilindro de Avellaneda para el duelo de esta noche. “Ya hay bastantes charcos. El campo de juego en líneas generales se ve bien, pero hay mucha acumulación de agua. Hace un rato estaba la gente de Peñarol supervisando. Habrá que ver cómo sigue durante el día”, mencionaron.

Se espera que las precipitaciones continúen para el resto de la jornada y que recién se detengan durante el miércoles 20.