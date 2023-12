Zamorano saca su lado albo de suegro: “Si algún novio de mis hijas no es de Colo Colo, les dice afuera”

El amor que tiene Iván Zamorano por Colo Colo es importante. Pese a que el ex delantero apenas jugó un semestre en el club de sus amores, fue suficiente para poder cumplir un sueño que tenía desde pequeño junto a su padre.

La distancia no es para nada un impedimento para que Bam Bam siga pendiente del Cacique. Hace años que el chileno está radicado en Miami junto a su familia, donde se ha encargado de “Arellanizar” a su entornó lo máximo que se pueda.

Así lo confirmó la propia María Alberó, esposa de Iván, quien en charla con el sitio BolaVip Chile aseguró no cualquiera entra en su casa por esta situación.

“Yo soy fanática de Colo Colo y mis hijos también. No hay otra cosa más que Colo Colo en mi casa, no se puede. Es más, cada vez que viene algún novio de mis hijas, si no es de Colo Colo, Iván les dice: ‘para afuera’”, afirmó la modelo argentina entre risas.

Además, Alberó detalló como Bam Bam vibró con la Copa del Mundo ganado por Argentina en Qatar, asegurando que “está mi familia, está mi papá, mi mamá, los chicos tienen sangre argentina. Acá no hay una competencia, yo también quiero a Chile y me encantaría que Chile tuviera muchos triunfos, pero esta vez tendría que estar contento por mi familia y por mí, que tengo sangre argentina”.

¿Un heredero de Bam Bam?

Iván de María Zamorano Alberó busca seguir los pasos de su padre en el fútbol. Con 16 años espera poder convertirse en jugador, algo que su madre valora y aprecia.

“Yo le veo pasta, pero el más indicado es el papá y según él dice que es difícil igual el camino. Pero bueno, algunos llegan y otros no, esperemos que llegue”, declaró la trasandina.

Para cerrar, advirtió que se parece mucho a Iván, afirmando que “en el tema del cabezazo. Pero según el padre el hijo tiene mucho más técnica que él”.

¿Cuánto jugó Iván Zamorano en Colo Colo?

En el semestre que alcanzó a estar en el Cacique, antes de su retiro, Zamorano jugó 18 partidos, siendo 14 por el torneo chileno y 4 por la Copa Libertadores. Aportó con ocho goles y dos asistencias en el Monumental.

