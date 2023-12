Iván Zamorano es palabra respetada en el mundo del fútbol. Es por eso que cuando profiere una opinión, hay que tenerla en cuenta. En este caso, el ex goleador de la Roja se refirió al posible arribo de Arturo Vidal a Boca Juniors.

En las últimas semanas, y en medio del revuelo provocado por las elecciones en Boca Juniors, el elenco Xeneize ha demostrado interés por el King, lo que ha sido ratificado, incluso, por Juan Román Riquelme.

Previo al sorteo de la Copa América 2024, en la cual participó como invitado estelar, Iván Zamorano fue consultado sobre esta posibilidad y dio su parecer al respecto.

“Al tercer partido, como en su momento fue el Pitbull Medel, Arturo Vidal es ídolo en Boca”, aseguró el exdelantero.

Prefiere que se vaya a…

No obstante, la opinión de Iván Zamorano debe ser matizada. El ex goleador de la Roja señaló que no es Buenos Aires el lugar en el que espera que aterrice el King, sino más bien en Santiago de Chile, más específicamente en Macul.

“Yo soy colocolino, yo prefiero que vuelva a Colo Colo, pero Arturo todavía tiene dos o tres años de muy buen fútbol”, confesó Bam-Bam.

Pero, el ex Pichichi no se quedó ahí con sus alabanzas. “Yo creo que él tiene esa capacidad de guerrero, de entrega, de lucha, es jugador de Colo Colo y de Boca”, complementó.

Para cerrar, Zamorano sostuvo que “creo que está entusiasmado con volver a retomar su nivel futbolístico, y tanto Boca como Colo Colo seguramente lo esperan con los brazos abiertos”.

Boca lo quiere a toda costa

Boca Juniors quiere reforzarse con todo para la temporada 2024, donde buscará levantar la Copa Sudamericana. Para ello, Juan Román Riquelme busca dar el gran golpe y tiene a Arturo Vidal como la prioridad, tal como ha dejado claro en los últimos días.

Los elogios del vicepresidente de los Xeneizes tuvieron respuesta del King, quien reconoció que le seduce la idea. A eso se le suman sus gestos en redes sociales, donde se ha dejado ver con los colores del elenco trasandino. Y ahora, las cosas parecen ir tomando forma.

