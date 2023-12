La Roja continúa con su búsqueda para hallar a su nuevo director técnico. Ricardo Gareca es el nombre que suena con mayor fuerza, y aunque aún no hay nada ni cerca de estar confirmado Iván Zamorano se la juega toda y ya la de la bienvenida.

El histórico exdelantero chileno habló con DirecTV tras el sorteo de los grupos de la Copa América 2024, y al ser consultado sobre las opciones para el próximo DT de la selección chilena lanzó un diálogo que tuvo con Pablo Milad al respecto.

“Qué difícil, eso sí que es más difícil“, lanzó de entrada Zamorano tras ser consultado por el complejo panorama que enfrenta el Equipo de Todos tras la sorpresiva renuncia de Eduardo Berizzo.

Tras eso, el mítico Bam Bam dispara que “el tema que me preocupa es que no tengamos técnico y pasa el tiempo, y creo que ese es tiempo en el que se debería estar trabajando”.

Zamorano detalla que los trabajos deberían empezar “ya con jugadores que juegan en el extranjero, ver como están, en la liga chilena ver qué jugadores están al nivel, planificar el próximo año que viene la Copa América y las Eliminatorias, y no tenemos técnico, entonces eso es lo que más me preocupa“.

“Pero bueno, de aquí a junio esperamos un técnico“, lanzó Iván Luis Zamorano Zamora. Y después reveló una charla con el presidente del fútbol chileno.

“El presidente de la Federación dice que tenía diez nombres en carpeta, y el único nombre que me dio fue Gareca, porque los otros nueve no me los dio”, disparó el cuarto goleador histórico de la Roja.

“La mejor de las suertes”

“Así que nuevamente yo creo que vamos a tener un técnico argentino. Es un tipo que conoce el fútbol sudamericano, porque ya estuvo en Perú mucho tiempo”, complementó Zamorano.

“Bueno, vamos a ver, le deseamos la mejor de las suertes a Ricardo en este proceso que seguramente va a tener el próximo año con Chile“, disparó con todo el emblemático ex seleccionado nacional.

Sobre sus sensaciones por la posible llegada de Gareca, Zamorano confiesa que “me gusta. Me gusta porque fue centrodelantero como yo, cabeceador, goleador, y me gustan esos técnicos que tienen ese impulso ofensivo en sus equipos, con una filosofía muy importante, que ya lo demostró con Perú”.

“Me gusta como trabaja, es un gran profesional y una gran persona, así que yo creo que si llega a Chile esperamos que haga un enorme trabajo“, cerró.

¿Debe ser Ricardo Gareca el próximo técnico de la Roja? ¿Debe ser Ricardo Gareca el próximo técnico de la Roja? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Nico Córdova si no llega Gareca a la Roja?

Iván Zamorano quiere que llegue Ricardo Gareca a la selección chilena, lo dejó más que claro. Sin embargo, en caso de que no logre llegar a acuerdo le preguntan por el nombre de Nicolás Córdova y tampoco duda.

“Sí, es una muy buena alternativa. Creo que es un chico que seguramente el día de mañana va a ser el técnico de la selección chilena en algún momento”, disparó para comenzar.

Después, el ex Real Madrid expone que a Córdova “yo lo quiero muchísimo, fui uno de los artífices de su ida al fútbol italiano, entonces es un enorme chico”.

“Eso sí, creo que tiene que ir paso a paso, creo que a él hoy le gusta mucho más la formación que el tema de meterse de lleno a lo que es la selección chilena adulta, así que vamos a esperarlo. Yo lo voy a esperar, porque en algún momento sin lugar a dudas va a ser el técnico de la selección de Chile”.

El grupo de Chile en la Copa América 2024

Chile quedó en el Grupo A de la Copa América 2024, junto a Argentina, Perú y el Concacaf 5 que definirán Canadá con Trinidad y Tobago. E Iván Zamorano también analizó la suerte del combinado nacional en el sorteo.

“Equilibrado el grupo. Con Argentina ya nos enfrentamos el 2016 acá, no solamente en el grupo sino que en la final. Vamos a jugar en el estadio que nosotros tenemos muy lindos recuerdos, así que yo creo que es un partido muy especial para Chile”, reflexionó de entrada.

“Después, bueno, viene Perú y yo creo que el cuarto va a ser Canadá, que creo que está mucho mejor y ha progresado muchísimo en su fútbol acá en la Concacaf, así que tenemos un bonito grupo, creo que el favorito es Argentina, por supuesto, campeón de la Copa América actual, campeón del mundo”, cerró.

¿Cuándo debuta la Roja en la Copa América 2024?

La selección chilena quedó en el Grupo A de la Copa América 2024, y su debut, ante Perú en Arlinton, Texas, quedó programado para el viernes 21 de junio.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.