Iván Zamorano siempre le ha declarado su amor eterno a Colo Colo. Bam Bam, que jugó los últimos seis meses de su carrera en un Cacique en la quiebra, cada cierto tiempo habla del equipo de sus amores, dejando interesantes reflexiones sobre el devenir del Popular.

Sin embargo, este lunes habló con LUN luego de su paso por la inauguración de Santiago 2023, dejando una cuña que sorprendió, y de paso ilusionó, a más de uno en torno a si se ve volviendo al club del que fue parte en 2003. Iván Luis se ilusiona con ser el DT del Cacique.

“Siempre las evaluaría (las opciones). Entrenar a Colo Colo en algún momento, imagínate lo que significaría para mí, es mi sentimiento de chico, mi papá me traspasó esa cosa indomable que tiene el hincha colocolino guerrero y lo llevé también a la cancha. Fue un sueño jugar en Colo Colo, lo hice gratis”, señaló.

Además, confesó que ha tenido chances de iniciar su carrera de entrenador, pero que finalmente estas no han fructificado. “Yo soy técnico, hice el curso, pero no he ejercido. Las oportunidades que he tenido han sido en Azerbaiyán, China y de algún país centroamericano“, destacó.

Iván Zamorano y su modelo de DT

Además, destacó quien podría ser su modelo para seguir siendo entrenador. “Marcelo Bielsa, él cambió todo, es un técnico dedicado las 24 horas al fútbol. A chicos que recién estaban comenzando los formó con una mentalidad de que querían ser campeones del mundo”, reflexionó.

Bam bam señaló que “(Bielsa) los agarró después del gran trabajo que hizo José Sulantay. Luego de Bielsa, la continuidad la tuvo Sampaoli, y a partir de ahí creo que ha costado muchísimo encontrar un entrenador de envergadura mundial, que siga marcando etapas importantes en el fútbol chileno“.

Zamorano, hace un tiempo atrás, destacó que le encantaría ayudar a Damián Pizarro en Colo Colo. “Si me llaman, voy caminando” dejó en claro. Sin embargo, hasta ahora no se sabe de algún acercamiento de parte de Blanco y Negro para con el goleador.

Unas declaraciones que llegan en un proceso confuso para el Cacique. Casi sin chances de pelear por la corona, varios dan por hecho que Gustavo Quinteros se irá del club al finalizar la temporada. Por ahora, no está claro qué sucederá, pero como era de esperar, la danza de nombres ya empezó.

¿Te gustaría ver a Iván Zamorano como DT de Colo Colo? ¿Te gustaría ver a Iván Zamorano como DT de Colo Colo? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cómo fue el paso de Iván Zamorano por Colo Colo?

Iván Zamorano jugó 18 partidos con la camiseta de Colo Colo en los seis meses que estuvo. Anotó ocho goles y metió dos asistencias. Ya afectado por las lesiones, terminó siendo suplente y su partido final se vio empañado por la polémica con Carlos Chandía en la final con Cobreloa.

¿Cuántos goles anotó Iván Zamorano en su carrera?

Iván Zamorano anotó 311 goles en su carrera profesional por clubes. Una cifra que llegó con 631 partidos jugados. También dio 99 asistencias. Además, por la Selección alcanzó 34 tantos en 70 partidos, agregándole ocho asistencias por La Roja.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News. ¡No te pierdas de nada!