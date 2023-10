La continuidad de Eduardo Berizzo en la selección chilena está cuestionada luego del tibio arranque de eliminatorias, donde lleva cuatro puntos en igual cantidad de partidos y suma además una goleada histórica en contra ante Venezuela.

Por lo mismo mucho se habla de quién podría reemplazarlo. Gustavo Quinteros, Ricardo Gareca, Gustavo Alfaro y Jaime García son nombres que aparecen constantemente, aunque para Iván Zamorano se debe apuntar aún más alto.

En entrevista con Las Últimas Noticias, el Gran Capitán manifestó que “Berizzo ha tenido cosas buenas y otras no tan buenas. Aunque cortar el proceso de raíz ahora no sería buena idea. Salvo que haya un Plan B o C de la Federación con un técnico de capacidades extraordinarias”.

Al ser consultado por nombres específicos de un entrenador con esas condiciones, Bam Bam entregó dos nombres: “José Mourinho o Pep Guardiola”.

Una apuesta demasiado elevada, por lo que agregó que “si tienes un entrenador que te pueda cambiar la mentalidad, bienvenido sea. Pero es cosa de planificar bien. Las eliminatorias son demasiado largas y Chile debe mejorar muchísimo”.

El recuerdo de Bielsa

Zamorano también recuerda con nostalgia el paso de Marcelo Bielsa en la selección nacional, a pesar de que se fue hace doce años. “Cambió todo, es un técnico dedicado 24 horas al fútbol”, manifestó.

Agregó que “a chicos que recién estaban comenzando los formó con una mentalidad de que querían ser campeones del mundo. Los agarró después del gran trabajo de Sulantay”.

También recordó que “la continuidad la tuvo Sampaoli y después nos ha costado mucho encontrar un entrenador de envergadura mundial, que siga marcado etapas importantes para el fútbol chileno”.

Un recambio lento en la Roja

Para el ex goleador del Real Madrid, encontrar jugadores debe ser un proceso. “El nivel es distinto, no podemos pensar que de la noche a la mañana vamos a encontrar a un Alexis, otro Medel, otro Aránguiz, otro Vidal”.

Por eso les pone presión a los que vienen emergiendo. “Como chileno, es indudable que quiero que la generación que viene sea intensa, que se entregue al 100% para seguir mejorando”, señala Bam Bam.

¿Cuándo juega nuevamente la selección chilena?

La Roja volverá a jugar en noviembre por las eliminatorias, en una fecha doble crucial para la continuidad de Eduardo Berizzo. Como local se recibirá a Paraguay en el Monumental el jueves 16 de noeviembre, mientras que después se debe viajar a Quito para jugar contra Ecuador el 21 del mismo mes.

