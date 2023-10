En la dura goleada sufrida por Chile ante Venezuela en las Eliminatorias Sudamericanas, Eduardo Berizzo sorprendió a todos con sus titulares. Tras la baja de Matías Catalán, el Toto desechó a Matías Fernández y decidió darle la oportunidad de ser estelar a Felipe Loyola.

El jugador de Huachipato se mantenía entrenando con la Sub 23 para los Juegos Panamericanos Santiago 2023, pero se subió de emergencia al avión rumbo a Maturín. Ingresando desde el primer minuto, rindió a buen nivel pero poco pudo hacer para evitar la derrota.

Esto sin duda le permitió a Felipe Loyola sumar confianza. Luego de un inesperado debut junto a Chile, el lateral ahora se enfoca en los que será la participación con la Roja en el certamen que se realiza en nuestro país, aunque sin olvidar lo ocurrido con Venezuela.

La ilusión de Felipe Loyola con la participación de Chile en los Juegos Panamericanos

Felipe Loyola habló previo al debut de Chile en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y aprovechó de referirse a lo ocurrido con Venezuela. Para el jugador de Huachipato, más que el resultado, se queda con lo personales.

“Muy orgulloso de representar a mi país y hacer mi debut por la adulta. Es por lo que uno trabaja, lo que uno sueña. Me llena de orgullo que el sacrifico de años se vea reflejado”, lanzó en conversación con le sitio oficial de la Roja.

Felipe Loyola recalcó estar “muy contento por mi rendimiento en el partido, mis compañeros me hicieron sentir muy bien. Me acogieron bien, me llenaron de confianza. Tenía compañeros me mucha jerarquía como la Generación Dorada y los que se están sumando, que también son buenos jugadores y podemos pelear cosas importantes”.

Eso sí, no olvida que ante Venezuela la Roja estuvo muy en deuda, pero elige creer en el futuro. “Lamentable el resultado que obtuvimos, pero queda mucho camino y estoy seguro que nos irá de buena manera”.

Por otro lado, Felipe Loyola se refirió de lo que será la participación de Chile en Santiago 2023. “Estoy contento de ser parte de este grupo que se armó, que está fuerte y unido para preparar los Panamericanos. Estamos trabajando bien y esperamos el lunes salir con todo a la cancha para obtener un buen resultado”.

“Estamos trabajando bien, preparando lo que serán los rivales. El lunes partimos con México y sabemos cómo juegan ello, lo que presentarán. Es un rival duro, difícil como los otros dos y estamos trabajando para conseguir el triunfo”, complementó.

Finalmente, Felipe Loyola dejó en claro que espera alcanzar medallas en Santiago 2023. “Al vestir la camiseta de la selección las expectativas siempre son grandes. Tenemos buen equipo, todos los jugadores. Delos Panamericanos tienen partidos en primera. El grupo está bien. Esperamos conseguir lo mayor posible”.

¿Cuáles son los números de Felipe Loyola esta temporada?

En lo que va de temporada, Felipe Loyola ha jugado un total de 14 partidos por Huachipato. En ellos suma tres goles y una asistencias.

¿Cuándo juega Chile en los Juegos Panamericanos Santiago 2023?

La selección chilena Sub 23 masculina hace su debut en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 este lunes 23 de octubre. Desde las 20:00 horas enfrentan a México por la primera fecha de la fase de grupos.

