Colo Colo corre contra el tiempo para arreglar la cancha del Estadio Monumental luego de tres conciertos. Tras dos shows de Roger Waters y un espectáculo de The Cure, los albos trabajan en refaccionar el césped del recinto para que llegue de la mejor manera al partido contra Unión Española.

El estado del campo del Monumental ha sido un tema durante esta semana, que inició con rumores de que el partido de la fecha 29 del Campeonato Nacional podría cambiar de sede. Rafael Olarra, exfutbolista, habló sobre el gran problema que afecta al Cacique y apuntó hacia la dirigencia de los albos.

“Yo entiendo el negocio, que hay que mover la industria, pero lo perjudical que es para el equipo, peleando un título… Me parece que más allá de que no consiguieron o no les prestaron un estadio, escucharon a los jugadores, al técnico. ¿Cómo va a ir a otro estadio definiendo el campeonato?”, dijo en ESPN.

“Tienen que arreglarlo como sea, tienen que hacer lo que sea que esté a su alcance. Creo que va a terminar el concierto y empezarán a arreglar la cancha. Y tiene que ser así. No pueden darse el gusto de tener ese estadio y tener que ir a jugar afuera. Es una vergüenza”, continuó.

El plan de Colo Colo para arreglar la cancha del Monumental

El daño a la cancha del Estadio Monumental quedó en evidencia luego de dos conciertos de Roger Waters. Los sectores de los arcos norte y sur sufrieron el mayor desgaste con los espectáculos del fundador de Pink Floyd. Hay zonas donde el pasto, que había sido repuesto a principios de año, desapareció.

El gran problema era que, al momento que comenzaron a salir imágenes del estado de la cancha, aún faltaba el concierto de The Cure. Se habló de un posible cambio de sede (sonaron El Teniente de Rancagua y el Elías Figueroa), pero Alfredo Stöhwing confirmó que el partido ante Unión no se movería.

“Se ratifica que jugamos en el Monumental. Es una lástima el daño producido, que son dos franjas horizontales grandes. Hay una irregularidad ahí porque en el contrato dice que se nos debe devolver la cancha en perfectas condiciones”, dijo el presidente de Blanco y Negro.

Además, detalló el plan de rescate del pasto y confirmó que iniciaría apenas terminara el show de The Cure, el que se llevó a cabo este 30 de noviembre. “Se va a trabajar desde el jueves en la noche, terminado (el concierto), por 24 horas para llegar con la cancha en buen estado”, contó.

“Se le ha puesto una serie de líquidos especiales y antihongos. También se tiene preparado una cantidad de pasto suficiente nuevo, para ponerlo en toda la franja que está mal una vez terminado el concierto del jueves”, agregó. El pasto, según informó Radio Cooperativa, podría venir de la propia cancha de entrenamiento.

Este viernes se deberían tener novedades sobre el estado de la cancha luego del último concierto que albergó el Monumental. Gustavo Quinteros, quien aprobó el plan de la dirigencia para refaccionar la cancha y no perder la localía, tomará la palabra en conferencia de prensa durante la jornada.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo enfrenta a Unión Española en un partido clave en la lucha por el título del Campeonato Nacional. El duelo válido por la fecha 29 del fútbol chileno está programado para este domingo 3 de diciembre desde las 18:00 horas.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.