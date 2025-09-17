¡Sorpresivo! La ANFP incluye a dos jugadores de Colo Colo en el XI ideal de la Supercopa 2025

El pasado domingo 14 de septiembre se disputó la Supercopa 2025 entre Colo Colo y Universidad de Chile, un verdadero choque de campeones que terminó con un triunfo categórico de los azules por un marcador de 3-0, consolidándolos como los grandes vencedores de la temporada.

Si bien la U no solo levantó el trofeo, sino que también acaparó la mayoría de los elogios y distinciones individuales tras la final, la ANFP sorprendió con su elección del once ideal del partido. Pese al marcador abultado, la organización incluyó a dos futbolistas de los albos en la formación estelar.

El XI ideal de la Supercopa 2025, según la ANFP

A través de su cuenta oficial de Instagram Campeonato Chileno, la ANFP reveló el “Once ideal de la Supercopa de Chile 2025”. La nómina estuvo conformada por nueve jugadores de Universidad de Chile y, de manera inesperada, por dos representantes del conjunto albo.

En el arco, la elección fue clara: Gabriel Castellón le ganó la pulseada a Fernando De Paul. En defensa se alinearon cuatro azules: Matías Sepúlveda, Matías Zaldivia, Franco Calderón y Fabián Hormazábal. En el mediocampo, en tanto, aparecieron las grandes sorpresas albas, Lucas Cepeda como volante por izquierda y Vicente Pizarro en el medio, quien acompaña a Charles Aránguiz y Javier Altamirano por derecha. Finalmente, en delantera fueron reconocidos otros dos jugadores azules; Lucas Assadi y Nicolás Guerra.

La publicación no tardó en generar debate. Numerosos hinchas, especialmente los azules, cuestionaron la ausencia de más figuras azules como Marcelo Díaz o Maximiliano Guerrero del XI , considerando el dominio absoluto de la U en el Superclásico.

Al cierre de esta nota, el posteo acumulaba más de 4 mil ‘me gusta’ y cerca de 200 comentarios de hinchas, reflejando la polémica que siempre despierta este tipo de selecciones.

