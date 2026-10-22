Se hizo viral: Hijo de Maxi Falcón sorprende con nuevo guiño a Colo Colo

El “Peluca” y toda su familia siguen de cerca al Cacique. Lo que quedó en evidencia hasta cuando van al colegio.

Maximiliano Falcón no olvida a Colo Colo. Pese a estar erradicado en Estados Unidos y en el Inter Miami, el “Peluca” sigue de cerca cada partido del Cacique.

Pero el uruguayo ahora sorprendió con un nuevo guiño a los albos que de inmediato se hizo viral. Esto porque ahora fue su propia familia la que demostró que el recuerdo de Colo Colo sigue más vigente que nunca.

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Ahora fue Florencia Pouso la que costeó un particular registro de su hijo Domingo. El pequeño apareció con la camiseta de local de Colo Colo 2026. Con una sonrisa de oreja a oreja el peluca chico se mostró como un albo campeón más y hasta llevó la del popular al colegio.

Lo que demuestra que su paso por Chile sigue más presente que nunca. Si hasta a los cumpleaños de los hijos de Lionel Messi ha asistido vestido de gala con la camiseta de Colo Colo.

Domingo Falcón es hincha de Colo Colo y va con la del Cacique hasta al Colegio

Un guiño que de inmediato alegró a los hinchas albos que todavía guardan con cariño el paso de Maxi Falcón por Colo Colo. Es que en total sumó 158 partidos con 8 goles.

Además ganó la cifra de seis títulos con los albos y más allá de su salida en 2025, todavía tiene las puertas abiertas para retornar al Monumental. “Nuestro corazón está en Chile. Si nos toca volver en algún momento, nosotros feliz. Obviamente“, confesó el central charrúa a Mega.

Maxi Falcón ganó seis títulos en Colo Colo y no descarta un posible regreso.

¿Cuánto recibió Colo Colo por la venta de Maxi Falcón?

El “Peluca” Falcón dejó Colo Colo en 2025. El central de 29 años pasó al Inter Miami por una venta de 2,5 millones de dólares y firmó con el elenco de Lionel Messi hasta 2028. Ahora en el Cacique mantienen el 15% de la carta del charrúa para una posible venta a futuro.