Gustavo Quinteros llegó a Colo Colo en el momento más complejo de su historia, desafío que sorteó con éxito al zafar del descenso en el recordado partido de la promoción contra Universidad de Concepción. Después ganó títulos con el club y parece estar encabezando un proyecto sólido, algo que a fin de año puede terminarse.

Esto porque el DT de los albos, que termina contrato a fin de año, aseguró que para continuar en el club debe conseguirse un objetivo muy importante y que de no obtenerlo, dará un paso al costado.

“Yo no pongo una fecha para renovar. Pero como entrenador no quisiera, y supongo que los directores tampoco quisieran que yo continúe, si no clasificamos a Copa Libertadores”, manifestó en el programa de Youtube Media Punta, donde estuvo invitado.

En ese aspecto indica su razón por la que daría un paso al costado luego de más de tres años en el Cacique. “La ambición que tengo como entrenador es participar y dar un paso más”, relata.

Actualmente Colo Colo marcha octavo en la tabla de posiciones, a seis puntos de la zona de Copa Libertadores. Eso sí, tiene un partido pendiente, debido a la suspensión del match contra Copiapó.

Compleja temporada

Quinteros pone de ejemplo la presente temporada, donde no se logró cumplir las expectativas de comienzo de temporada. “Este año fue complejo, el cuerpo técnico y los directores pensábamos que manteníamos el equipo del 2022, incorporábamos un jugador por línea y se iba a mejorar internacionalmente. Pero no pudimos”, señaló Quinteros.

Entiende que “hubo jugadores que se quisieron ir, el club quiso retenerlos, otro se fue rompiendo contrato y no pudimos encontrar sus reemplazos. Ahora Carlos Palacios y Gil están mejorando. Varios de los que llegaron pueden dar más, para conseguir el objetivo deportivo”.