El 17 de febrero de 2021 Colo Colo enfrentó a Universidad de Concepción por la promoción del Campeonato Nacional 2020. Con triunfo por 1-0 y gol de Pablo Solari, el Cacique se impuso en el duelo que definía el descenso o permanencia en Primera División de los albos.

A dos años del histórico duelo para el Cacique, Gustavo Quinteros manifestó que “para mí como DT de Colo Colo y del fútbol chileno, fue el partido más importante que me tocó dirigir en esta etapa en Chile. Era un partido, 90 minutos, donde un equipo grande podía perder la categoría. Demasiada importancia y valor”.

“Una vez lo dije medio en broma pero no lo fue: fue ganar un título más. Fue muy importante en la historia del club. La gente me para en la calle y me dice ‘gracias por salvarnos del descenso’. Y también salimos campeones. Podrían decir ‘gracias por ser campeones’, pero no. En un club tan grande, imaginar que pudimos descender habría sido una tragedia futbolística. Gracias a Dios y a los jugadores no sucedió. Para mí fue muy importante”, agregó el todavía director técnico de los albos.

Cumpleaños feliz

Además de la previa del duelo contra Everton por la quinta fecha del Campeonato Nacional, esta semana para Quinteros estuvo marcada por su cumpleaños (nació el 15 de febrero). ¿Cómo se encuentra el entrenador?

“Trabajando mucho con mi cuerpo técnico, trabajando mucho porque tenemos que formar un equipo nuevo, que juegue bien como el año anterior y se están conociendo los jugadores, creando las sociedades. Tratando de darle más entrenamiento al funcionamiento ofensivo”, contó.

Quinteros sentencia que está “feliz, porque venimos de ganar ante un rival difícil, sumamos de a tres y eso ayuda mucho para seguir mejorando. No tengo dudas que este equipo puede dar mucho más. Vamos a tener altibajos, vamos a jugar mejor y mal, pero va a llegar el momento de agarrar solidez y funcionamiento, vamos a tratar de pelear el campeonato y estar preparados para jugar la Copa Libertadores”.