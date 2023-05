Una nueva muestra de irregularidad en su desempeño dio Colo Colo ante Unión Española. El elenco albo solo igualó ante los hispanos por 1-1, pero dejó preocupaciones que van más allá del resultado, como el desempeño y el aporte que han sido los refuerzos extranjeros en la presente temporada.

Y es que el Cacique tendrá que tomar decisiones en el plantel pensando en el nivel de los que vienen desde afuera a reforzarlo, ya que tiene seis jugadores inscribibles en una lista donde solo pueden haber cinco, al menos para el Campeonato Nacional.

La situación depende en gran forma de la evolución de Emiliano Amor, que de no recuperarse en los plazos, nuevamente no sería inscrito para el segundo semestre. Pero no son pocos los que piden que, en vez de reforzarse con jugadores nacionales, se opte por buscar refuerzos foráneos.

Para ello, Blanco y Negro tendría que buscarle la salida a los refuerzos que llegaron este año y que están inscritos. Matías de los Santos, Maximiliano Falcón, Fabián Castillo, Darío Lezcano y Agustín Bouzat son los inscritos actualmente y alguno de ellos tendría que salir para reforzarse con gente de afuera.

En esa línea está Juan Cristóbal Guarello. El periodista dio la fórmula para que Colo Colo se vuelva más competitivo en el segundo semestre. Para él, el Cacique se debe deshacer de Castillo y Lezcano para facilitar la llegada de refuerzos extranjeros que compitan en el medio local. Además, también pidió la salida de Leandro Benegas.

“Castillo, Lezcano y Benegas no están jugando por distintos motivos y cuando lo hicieron tampoco es que hayan convencido. Entonces, está bien, Colo Colo necesita un lateral derecho, sí, pero también necesita un nueve”, comenzó analizando el comunicador en Radio Agricultura.

“Colo Colo debe deshacerse de Lezcano, Castillo y Benegas y que vaya al mercado local, como va a hacer la U. Más caro que Lezcano no te van a salir. Y si tienen que pagar indemnizaciones que les sirva para que de una vez aprendan a negociar”, aseguró.

Vale recordar que de los nueve refuerzos que trajo Colo Colo en esta temporada, solo tres han jugado con un poco más de regularidad, como Ramiro González, Carlos Palacios y Leandro Benegas. De ellos, González se lesionó ante Unión y Benegas ha bajado sus minutos considerablemente en desmedro de Damián Pizarro.

Detrás, Erick Wiemberg, Fernando De Paul y Fabián Castillo. De ellos, Wiemberg y Castillo comenzaron teniendo muchos minutos, pero desaparecieron por problemas físicos.

Y por último, aparecen Matías De los Santos, Matías Moya y Darío Lezcano. Todos han tenido problemas físicos, pero también problemas de bajo rendimiento en los escasos minutos que han disfrutado en su estancia en el Monumental.