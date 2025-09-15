Colo Colo fue vapuleado por Universidad de Chile por 3-0 en la Supercopa. Encuentro en el que Fernando Ortiz no le dio opciones de jugar al joven Manley Clerveaux.

A pesar de haberlo hecho entrenar entre los titulares durante la semana, el jugador de 19 años fue desplazado por Leandro Hernández en el once estelar y terminó siendo suplente.

En el Monumental aseguran que el entrenador no quiso jugársela en Supercopa por un delantero que solamente tiene minutos oficiales ante San Felipe, en Copa Chile, y prefirió al “Chinito”, que tiene más experiencia. De hecho, tiene paso por las selecciones juveniles.

Si bien su idea es apostar por los jóvenes, en esta pasada le ganó la pulseada Hernández. De todas formas, aseguran que antes de fin de año el haitiano debería sumar más minutos oficiales.

Ortiz tuvo un debut para el olvido en Colo Colo

De hecho en Santa Laura tuvo chances de ingresar, pero el entrenador de los albos no quiso apostar por su velocidad. Salomón Rodríguez y Marcos Bolados fueron los delanteros que Ortiz hizo ingresar para tratar de cambiarle la cara a un deslavado Colo Colo.

Publicidad

Publicidad

ver también La U tiene revancha: vence a Colo Colo y es campeón de la Supercopa de Chile

El mensaje de Clerveaux en Colo Colo

Como es costumbre en estos tiempos actuales, “Neyman” se desahogó en redes sociales por la frustración que le significó haber mirado todo el encuentro desde el borde de la cancha.

En su cuenta de Instagram dejó un mensaje que señalaba “somos triunfadores, no porque siempre ganamos. Sino porque todos los días lo seguimos intentando”.

El mensaje de Clerveaux

Publicidad

Publicidad

De seguro buscará una nueva oportunidad para mostrar sus condiciones en el primer equipo, que necesita variantes para poder sacudir el juego tan abúlico que muestra esta temporada.

Clerveaux, además de los minutos oficiales en el mencionado duelo de Copa Chile ante San Felipe, también jugó en uno de los duelos centenarios ante el Real Valladolid.