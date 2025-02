Preocupación ha generado el estado de Damián Pizarro en el sudamericano sub 20. El delantero de la selección chilena no ha podido reencontrarse con su mejor nivel, y aún no logra marcar. Incluso tras el partido ante Uruguay, se le vio muy afectado y se retiró entre lágrimas de la cancha.

Postal que impactó a sus compañeros que de inmediato lo acompañaron. Incluso cuerpo técnico trató de retirarlo lo antes posible para evitar que las cámaras captaran el momento.

Ante está compleja situación, en Colo Colo enviaron su respaldo total al joven artillero de Macul. A tal punto que revelaron que siguen de cerca su situación y el apoyo es diario para evitar que se desenfoque de sus objetivos.

Colo Colo respalda a Damián Pizarro

“Es un gran amigo mío, no se le ha abierto el arco pero hace el trabajo. Lucha cada pelota y aconseja a sus compañeros. Cuando se le abra el arco no va a parar de hacer goles”, expresó Lucas Cepeda tras el triunfo de Colo Colo ante San Felipe por Copa chile.

Damián Pizarro se retiró llorando del último partido de Chile ante Uruguay

Cepeda fue de los primeros en salir en respaldo de Pizarro tras lo ocurrido ante los charrúas. Incluso publicó una imagen con el delantero con el mensaje “Mi hermano” y un corazón en apoyo a su complejo momento.

Pero el jugador del Cacique además recalcó que todo el plantel apoya a Damián y confían en que se destapa antes de lo esperado por la Roja. “Es un chico que sabe que le va a llegar el gol pronto. Desde Colo Colo lo estamos apoyando, siempre hablamos con él y le damos todo nuestro apoyo para que llegue al gol. Tiene un potencial extraordinario”, sentenció.