Colo Colo terminó de buena forma su primer amistoso de pretemporada contra Rosario Central. Los dirigidos por Jorge Almirón empataron sin goles y luego derrotaron en penales a los Canallas en el estadio Centenario de Montevideo. Sin embargo, rápido llegaron malas noticias para el club desde la misma ciudad.

Desde este miércoles que en Uruguay aseguraron que Peñarol está de cabeza intentando fichar a Maximiliano Falcón para la temporada 2024. Peluca, formado en Nacional y con pasado en Rentistas, podría volver al fútbol charrúa luego de cuatro años en Chile defendiendo al Cacique.

El periodista Wilson Méndez, de la radio Carve Deportiva, reveló este miércoles que el jugador “será nuevo zaguero de Peñarol”. No entregó más detalles respecto a la transacción, pero el vicepresidente del Manya, Eduardo Zaidensztat, reveló que es verdad que están interesados en el central albo.

En conversación con Deportes en Agricultura, el dirigente del elenco aurinegro confirmó que están buscando el fichaje de Falcón, junto con enviar una advertencia. “Hay interés por el jugador, pero después hay temas que tenemos que solucionar con Colo-Colo”, comentó Zaidensztat.

Para Peñarol es crucial desentrañar lo que ocurrió antes de la final de Copa Chile del 2024, cuando Maxi no pudo viajar a Iquique y disparó contra el Cacique. “Si no quieren contar conmigo, si quieren sacar a un jugador del club, que vengan y me lo digan de frente”, afirmó esa vez.

El vicepresidente del elenco uruguayo quiere aclarar si el jugador que se van a llevar es problemático o no. “Tenemos unas conversaciones pendientes porque no nos queremos comprar un lío”, explicó a la 92.1 este miércoles.

De momento no hay mayores informaciones sobre las negociaciones. Maximiliano Falcón tiene contrato vigente con Colo Colo hasta diciembre del 2025, por lo que Peñarol tendría que pagar su cláusula de salida o negociar un préstamo por todo el año.

En la temporada 2023, Peluca jugó 35 partidos con la camiseta del Cacique, donde sumó 3113 minutos. Se dividen entre Campeonato Nacional (21), Copa Chile (6), Libertadores (5), Sudamericana (2) y Supercopa (1), con un promedio de 88,9 por encuentro. Además, recibió 14 amarillas y tres rojas y marcó un gol.

