Universidad de Chile recibirá el sábado a Colo Colo en el estadio Santa Laura, en una nueva versión del Superclásico. Partido que conoce bien Paulo Garcés, meta que defendió a los dos equipos durante su carrera.

En charla con Redgol, manifiesta que se vive diferente en ambos elencos. “Es distinto, la U tiene la presión de ganar por la cantidad de años que no lo hace. Cuando lo hizo por última vez yo estaba en la banca, en el 3-2 con gol de Charles. Entonces necesita ganarle por estos años”, manifiesta.

En ese aspecto, cuenta que “la U debe salir a ganar, porque si no lo hace ahora en los otros partidos que vienen se sentirá la derrota, más en un plantel joven. No puede salir a empatar, no sería un punto ganado”.

Sobre los albos, manifiesta que “Colo Colo viene con la paternidad grande, ganando y empatando en distintos estadios. Y Colo Colo siempre tiene que ganar”.

Aunque advierte que “los clásicos son distintos”, enfatiza en que “tampoco hay que hacer oídos sordos por las estadísticas de este año, por lo que dice la tabla y porque la U no gana hace muchos partidos”.

En su recuerdo está el clásico que jugó por el Cacique en el 2016, en el Estadio Nacional, donde empataron 2-2. “Me tocó jugar solamente uno, que no fue el mejor recuerdo en mi vida (se comió un gol de Felipe Mora). Psro si bien el que jugué no fue el más deseado, me quedo con ese porque se habla toda la semana del partido”.

Además manifiesta que echa de menos el picante que tenía este encuentro años atrás. “No están Paredes ni Johnny, que hacían ese preámbulo antes del partido y ya no existe”, confesó.

¿Cuándo se juega el Superclásico del fútbol chileno?

El Superclásico del Campeonato Nacional fue programado para el 2 de septiembre, a las 15.00 horas, en el estadio Santa Laura, donde se jugará sin público visitante.

¿Hace cuánto Universidad de Chile no gana un Superclásico como local?

Fue en la temporada 2013 cuando Universidad de Chile ganó el último Superclásico como local, cuando el equipo de Darío Franco se impuso por 3-2 en el Estadio Nacional.