Pato Yáñez estalla por no gol a Colo Colo: "No un error... es un horror impresentable"

Colo Colo se metió a semifinales de la fase regional de la Copa Chile 2023 con goleada por 6-1 contra Unión La Calera. El partido comenzó con polémica tras un chascarro del Cacique en el fondo antes del minuto de juego, jugada que terminó en gol de los cementeros. Sin embargo, el árbitro Víctor Abarzúa y sus colaborares no lo advirtieron.

En Deportes en Agricultura, el ex delantero y hoy comentarista, Patricio Yáñez , se lanzó contra el equipo arbitral: “no tiene explicación, porque si hay una pelota al límite, todos hemos visto jugadas que tienes que ver 10 repeticiones, pero lo de ayer fue una grosería”, dijo.

El Pato agrega que “no sancionar una cosa así… Yo no tengo dudas, no fue una cuestión intencional. Pero es un horror, no un error. Y me parece peor la explicación incompleta que da Tobar. Impresentable. Es como que explote un avión antes de los 10 minutos porque recién después están capacitados o armaditos para pilotear el avión. No corresponde”.

“Que aún no estaban activados… Yo creo que la explicación es impresentable, porque es reconocer el error, pero sin ofrecer las disculpas y dar las excusas. Ni una sanción importante”.

Tuto De Paul dijo que no vio que entró

Asimismo, y sobre las declaraciones del arquero de Colo Colo, Fernando De Paul, Mauricio Pinilla sostuvo que “me pasaba eso en un clásico jugando por la U contra Colo Colo, y me clavo ese autogol, también me hago el gil”.

Francisco Sagredo manifestó que “lo de De Paul está perfecto, qué iba a hacer… ¿Parar el partido y decir que no había entrado? No, chao. Trató que la pelota no entrara, el árbitro no cobró… De Paul está para atajar, no para ser la última palabra onda ‘se equivocó el árbitro, sí fue gol”.

Patricio Yáñez sentenció que “igual se pasó tres estaciones De Paul al decir que fue la mejor tapada. Tienes que hacer te el Gil. Fui abajo, no me di cuenta, cerré los ojos, y zafas. Pero no digas que fue la mejor tapada”.