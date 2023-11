Pato Yáñez pide la desvinculación y "no cortarle el cordón umbilical" a Jordhy Thompson

Pato Yáñez cree que Colo Colo debe desvincular a Jordhy Thompson, pero con algunos matices. Por estos días, el delantero albo cumple 45 días de prisión preventiva tras ser acusado de femicidio frustrado y desacato. La primera medida del Cacique fue separarlo del plantel profesional hasta fin de año.

Una acción que parece insuficiente, vista la gravedad del delito cometido en contra de Camila Sepúlveda, una estudiante de obstetricia que tiene 22 años y está inmersa en una relación tóxica con él. “Se equivocó o no el especialista, las personas cambian. Es un chico enfermo”, afirmó Yáñez en el panel de ESPN F90 Chile.

En el panel citaron las explicaciones de Gustavo Quinteros para reintegrarlo tras la primera funa de la pareja. “En un momento todo el país estuvo contra él. Nadie le daba una oportunidad. Todos los informes de la parte médica dicen que el chico debe volver a la actividad normal para recuperarse”, dijo en su momento el DT argentino-boliviano.

Fue entonces que Patricio Yáñez prosiguió con su intervención. “Acá hay un gatillo fácil para desvincular al chico. Creo que lo más importante, más allá de la decisión de desvincularlo que tome Blanco y Negro, que no es lejano a lo que puede suceder. Pero no cortarle el cordón umbilical a una persona. Hay una persona que mañana puede ser gerente, estudiar, recolector de la basura. Puede hacer mil cosas”, expresó el también comentarista de la radio Agricultura.

“Hay que tratar de no pegarle el tiro en la cabeza y que salga de Colo Colo. Hay que trabajar en un delito. Antes no hizo lo que ahora se denuncia”, agregó el Pato. Jorge Valdivia le respondió. “Estuvo acusado por agresión y ahora es reincidente de agresión”, lanzó el Mago.

Pato Yáñez: “Colo Colo debiese despedir a Jordhy Thompson, pero no dejarlo solo”

Pato Yáñez cree que Colo Colo debería darle un castigo ejemplar a Jordhy Thompson. “Es una cuestión mucho más grave. Es un femicidio frustrado y lo dicen los abogados, no yo. Va a tener pena. Es una lata entrar en estas situaciones, pero apunto a tratar que no le corten las piernas al jugador y que tenga ayuda. Acá todos se van a lavar las manos”, expresó el otrora delantero de los albos y la Universidad de Chile, entre otros clubes.

“Ahora todo el mundo dice que debieron haberlo echado antes, cuando lo único que se hizo fue darle una oportunidad a un ser humano. Acá lo van a dejar solo”, anticipó el oriundo de Valparaíso, quien fue mundialista con la Roja en España 1982. Ese es, precisamente, el gran motivo de preocupación de Patricio Yáñez.

Pero primero Francisco Sagredo le consultó algo para encaminar la conversación. “¿El club no debería despedirlo?”, inquirió el conductor del espacio. “Debiese ser despedido de Colo Colo por lo acontecido”, retrucó Yáñez. Y también opinó respecto de si el club sale dañado con estos graves hechos que constituyen un femicidio frustrado.

“No coincido en que esta situación manche la imagen de Colo Colo, en absoluto. Es un hecho puntual y la imagen de Colo Colo es mucho más grande e importante que un delito de esta naturaleza. Pero no lo dejen solo. Si lo van a desvincular, que me parece que es lo que corresponde, ayúdenlo. Porque el chico está enfermo. Ojalá que no termine en una situación que tengamos que lamentar“, culminó Patricio Yáñez.

¿Qué pasó con Jordhy Thompson?

Jordhy Thompson fue imputado por femicidio frustrado y desacato de la orden de alejamiento vigente. Debe cumplir 45 días de prisión preventiva mientras dura la investigación. Colo Colo lo separó del plantel profesional hasta el final de la temporada.

¿Qué debería hacer Colo Colo con Jordhy Thompson?

