Un excapitán de Colo Colo se pronunció por el caso de Jordhy Thompson, futbolista que está en prisión preventiva tras ser imputado por femicidio frustrado. En diálogo con RedGol, Severino Vasconcelos pidió que el club haga una conferencia de prensa y pida disculpas por su actuar.

“Lo que hizo no está bien, entonces Colo Colo debe hacer una conferencia de prensa y pedir disculpas”, partió diciendo el exvolante. Luego, solicitó algo imposible, dado que el jugador está preso: “Colo Colo debe salir en una conferencia de prensa con él”.

“A ese muchacho tienen que ayudarlo, no echarlo. Se equivocó, con cabeza caliente, pero no puedes reventarlo como chancho. Lo digo porque el jugador quiere salir afuera, no quedarse acá. Ir a Alemania o España, no hay que matarlo al muchacho”, apuntó después.

De todas maneras, Vasconcelos luego declaró que “hay una investigación y ahí pueden aparecer otras cosas también. El muchacho está mal”. El 14° Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para Thompson, quien se mantendrá privado de libertad mientras se le investigue por femicidio frustrado. El plazo, por ahora, es de 45 días.

¿Qué hará Colo Colo con Jordhy Thompson?

Colo Colo había guardado silencio luego de que se decretara prisión preventiva para Jordhy Thompson. El elenco albo emitió un comunicado en las horas anteriores a que se informara la medida cautelar para decir que lo separaban nuevamente del primer equipo, pero no declararon nada después.

Eso hasta este martes, cuando Daniel Morón, gerente deportivo del Cacique, habló con la prensa en la previa del encuentro entre Colo Colo y Magallanes. Más allá de la decisión de separarlo del plantel, la dirigencia de los albos no ha tomado una determinación respecto al futuro de su futbolista.

“De acuerdo a los hechos denunciados, que fueron gravísimos y que no representan el sentir de este club, hemos tomado la decisión de separar del plantel a Jordhy hasta finales de temporada y esperar lo que pueda venir adelante”, comentó el gerente deportivo.

El futuro de Thompson en Colo Colo puede determinarse recién dentro de unas semanas, según lo que afirmó Morón ante los medios de comunicación. “Esto será una evaluación que seguramente a fin de mes, donde hay reunión de directorio, saldrá alguna respuesta”, explicó el Loro.

Lo que pasará con Thompson afuera del club lo determinará la justicia, que ya decidió que esté encerrado los 45 días de la investigación. Por femicidio frustrado, el futbolista arriesga una pena desde el presidio mayor en su grado máximo al presidio perpetuo. O sea, mínimo 10 años en la cárcel.

La Fiscalía Metropolitana Oriente relató que Thompson, bajo los efectos del alcohol, hizo una escena de celos donde insultó a su pareja y luego se abalanzó “sobre ella comenzando a tirarle el pelo, gritándole ‘te odio’, tomándole la cara y propinándole golpes de puño en el rostro, mordiéndola en el brazo izquierdo”.

“La víctima con gritos comienza a pedir ayuda, mientras el imputado le grita ‘cállate, gila conch…’, y por el objeto de darle muerte, le tapa la boca y nariz con sus manos, subiéndola a la cama, donde la toma del cuello, comienza a asfixiarla, mientras le grita ‘te odio, te odio, maraca conch…'”.

