El periodista Cristián Caamaño ya se había referido al nuevo incidente de agresión de género y violencia intrafamiliar protagonizado por Jordhy Thompson. El futbolista vuelve a la palestra y por delito de golpes reiterados a su pareja y hay serias posibilidades que deba permanecer en prisión. Al menos eso espera solicitar la fiscalía en la audiencia de control de detención.

En paralelo, Colo Colo fue muy criticado por la opinión pública, primero por haber apoyado a Thompson la primera vez y ahora por demorarse en romper el silencio y luego por el escueto y pobre comunicado publicado sobre el caso.

En el programa de la tarde de Deportes en Agricultura, Caamaño manifestó que “para mí es débil el comunicado en el sentido de que la separación debe ser del club, no del primer equipo. Qué más tiene que hacer Jordhy Thompson para que Colo Colo se dé cuenta que tiene un activo nocivo. ¿Qué más tiene que pasar?”.

“En abril ya tenía que haberlo sacado del club. En agosto debió haberlo vendido porque sabía permanentemente de los problemas de Thompson con la pareja. Y esto es consecuencia de la mano blanda que tuvieron con él en todo momento”, agregó el periodista.

El rostro de la 92.1 complementó que “la niña en el relato, seguramente lo tendrá que ratificar el tribunal y no va a haber un acuerdo extrajudicial para que el jugador tenga una nueva oportunidad en Colo Colo, lamentablemente lo deja demasiado expuesto. Ella relata golpes permanentes y este último episodio ya habla de intento de homicidio. Cuando te acusan de querer asfixiar a alguien es porque no quieres precisamente darle el abrazo de cumpleaños”.

Fuera de Colo Colo, sí o sí

Para el comentarista de Agricultura no hay otra opción: Thompson debe salir de Colo Colo por la transparencia del club, por el futuro de la institución y del balompié nacional, y porque el futbolista debe sufrir un castigo que lo haga sentar cabeza, pues su actitud es serio peligro de una tragedia mayor.

“¿Qué más tiene que hacer Colo Colo, que separarlo, terminar la relación? ¿Llegar hasta las últimas consecuencias de la investigación en apoyar? El representante me imagino debe estar hablando con Colo Colo para saber qué camino tomar, pero me parece que el capítulo se cerró definitivamente. ¡Jordhy Thompson no puede continuar en Colo Colo, no puede continuar en el fútbol!”, expuso.

Añade que “la fácil va a ser acusar a Thompson de su inmadurez, que no entendió ni aprendió. Pero la responsabilidad también es de los dirigentes y de Gustavo Quinteros. Ellos tuvieron el sartén por el mango y pudieron hacer algo más que trabajo psicológico… Haber dicho: sabes, esta es una manzana podrida desgraciadamente que nos va a terminar afectando en el año en momento claves”.

“Te afectó en la previa del Superclásico, en un comportamiento que también vimos en esa pichanga con Damián Pizarro y que después se salvó un tercero que era Carlos Palacios, y ahora esto, en la recta final del Campeonato. Afortunadamente Colo Colo no tiene la presión de estar peleando el título porque pareciera que lo perdió, pero tiene que pelear el cupo dos a Copa Libertadores. Y no puede ser que el fin justifique los medios. Que mantenga a Jordhy Thompson porque es un jugador que les puede dar alternativas en algún momento. ¡No!”, considera el comunicador.

Para cerrar, Cristián Caamaño concluye que “Colo Colo tiene que marcar la pauta en el fútbol chileno. Es el equipo más grande, más importante, y tiene que decir: cuando ocurren estos hechos nosotros trazamos línea. Son el equipos del país que representa a la sociedad chilena transversalmente, bueno, háganlo. Hoy todo el país está en una postura de no más, de ni una menos, Colo Colo tiene que estar a caballo de todo eso y no estar de brazos cruzados esperando darle una nueva oportunidad a Thompson. ¿Qué tiene que ocurrir? ¿Una tragedia mayor que ya casi ocurre anoche?”.

¿Dónde llamar si soy víctima o conozco algún caso de violencia intrafamiliar?

La violencia de género y violencia intrafamiliar no son normales ni se justifican bajo ninguna circunstancia. Denuncia. El Gobierno de Chile dispone de un servicio gratuito y confidencial de Carabineros llamado “Fono Familia 149“. Marcando el 149 recibirás la atención correspondiente si eres víctima o sabes de algún caso de violencia intrafamiliar.