Camila Sepúlveda decidió contar su relato del nuevo hecho de violencia de género por parte de Jordhy Thompson. El delantero de Colo Colo fue detenido a raíz de la denuncia que hizo la estudiante de obstetricia. En una entrevista que le concedió al matinal Contigo en la Mañana, contó parte de lo vivido.

La conversación la llevó a cabo con Julio César Rodríguez, conductor del espacio que transmite Chilevisión. “Vamos a conversar con Camila, víctima de estas agresiones nuevamente por parte del futbolista Jordhy Thompson. Trataremos de tener una conversación lo más cordial con ella. Camila, ¿estás ahí?”, introdujo JC.

“Buenos días”, contestó la mujer de 22 años. “La idea no es victimizarte. No queremos ningún detalle. Queremos saber cómo te sientes”, le preguntó el comunicador.

La respuesta fue muy elocuente. “Estoy súper mal. Siempre fue una relación enfermiza. Me afecta mucho, siempre tuve la ilusión de que todo iba a mejorar entre nosotros. Pero nunca mejoró nada. Desde que volvimos siempre hubo golpes. Ayer fue algo muy fuerte, que nunca pensé que me iba a pasar. Casi me mató, ya no podía más. Por eso llamé a Carabineros”, detalló.

“Camila, ¿por qué no puedes salir de esa relación? ¿Qué pasa? ¿Te falta red de apoyo? ¿no está tu familia al lado que te dice o te quiera sacar de ahí? ¿Qué ha pasado?”, fue la consulta de Julio César Rodríguez. “Tengo una red de apoyo muy buena, pero el cariño, el amor que le tengo a él me hicieron caer en sus manipulaciones y mentiras. Entonces es eso. Pero ayer ya fue mucho“, sentenció.

Durísimo relato de Camila Sepúlveda, pareja de Jordhy Thompson: “Es difícil salir de una relación tóxica”

Camila Sepúlveda continuó con el relato tras ser víctima una vez más de las agresiones de Jordhy Thompson. “Tú dices que a pesar de que volvieron a tener relación y pasan los momentos buenos nunca dejó de ser como siempre”, le marcó Julio César Rodríguez. “Nunca. Nunca cambió”, retrucó la mujer.

¿Él se pone violento cuando toma alcohol?

Sin alcohol también. Pero con alcohol más.

Y cuando tu familia te dice que salgas de ahí, qué pasa contigo? ¿No puedes hacer match? ¿No distingues que la relación no está bien? ¿Te da miedo?

Es difícil salir de una relación tóxica. Todos dicen ¿por qué no terminas? Pero no es terminar y chao. No es sólo eso. Estábamos viviendo juntos, él varias veces me echó del departamento. Me llevé todas mis cosas, me volvía a buscar. Si yo no le contestaba se volvía loco. Entonces es una constante manipulación todo el rato.

Tras esas respuestas más bien rápidas, el conductor se explayó. “Esto es una constante y te entendemos, Camila. Les pasa a muchas mujeres que viven una situación parecida. Todos los especialistas y estudios dicen que esto no es fácil. Por eso no es llegar y decirte por qué no terminas o por qué no sales de ahí. Por eso preguntamos por la red de apoyo. Porque a pesar de que la tienes te ha costado mucho salir de ahí”, introdujo.

“Nos estás confesando algo que es muy importante que, a pesar de haber vuelto y seguir con él en una relación, has seguido viviendo episodios constantes de violencia. Esto nunca se ha detenido. Has hecho el esfuerzo de querer estar ahí porque estás enamorada, no tengo detalles, pero nunca has dejado de vivir violencia. Es súper duro. Te das cuenta de que estás siendo violentada, pero no puedes salir de ahí. Quizá este es un momento para hacerlo”, añadió JC.

Ex pareja de Jordhy Thompson: “Lo único que pensaba es que me iba a matar”

Para Camila Sepúlveda no hay otra salida que el final de la relación con Jordhy Thompson. “Es definitivo ahora. De verdad le agradezco a dios estar viva. Cuando me estaba ahogando no podía respirar. Lo único que pensaba es que me iba a matar. Tuve que esperar que se quedara dormido para salir del departamento”, contó.

“Fue una desesperación terrible. Nunca en la vida me había sentido así, con tanto miedo. Tengo miedo de hablar por todo el hate que me tiran en Instagram: que soy la culpable, que estoy con él por plata. Pero la gente nunca va a saber toda la verdad de las cosas. Después de funarlo, volví con él. Creí en sus cambios. Sé que ahora me van a tirar mucha odio en Instagram”, aseguró.

“Quizás es momento de apagar un poco de redes sociales. No queremos detalles, tampoco revictimizarte. Quizá es el minuto de apagarte un poco de RRSS para estar tranquila, vivir rste proceso con profesionales. Tu papá está muy molesto y desesperado, tratan de apoyarte, pero saben que estás en esta dinámica”, le dijo Julio César Rodríguez. “Estoy con mi familia ahora. Me siento bien”, respondió ella.

Camila Sepúlveda y su relato tras la agresión de Jordhy Thompson: “Colo Colo no habló conmigo todavía”

La dinámica pregunta-respuesta se dio una vez más en el crudo relato que entregó Camila Sepúlveda tras una nueva agresión de Jordhy Thompson. Fue así que Julio César Rodríguez nuevamente sacó de la baraja algunas consultas de resolución más bien rápida.

¿Nunca hablaste este tema con la familia de Jordhy?

Sí, pero prefiero no involucrarlos.

¿Pero ellos estaban conscientes de eso?

Siempre. Todos quisimos ayudarlo.

¿Iban a terapia juntos?

Juntos no. Cada uno por su parte.

¿Cada cuánto iba él al sicólogo?

Una vez a la semana.

¿Y qué decía del resultado?

Claramente nunca le sirvió. Nunca contó la verdad en el sicólogo.

O sea no iba a abrir el corazón y contar lo que estaba pasando…

Nunca.

¿No te citó a ti el sicólogo?

Nunca.

¿Ni una converscaión privada sin él?

Nada, no conzoco a ese sicólogo. No sé quién es.

¿Colo Colo habló contigo?

Desde lo que pasó ayer nadie de Colo Colo ha hablado. Antes sí, todos estaban al tanto de la situación y trataban de ayudarlo.

¿No sentiste que estaba arrepentido en algún momento? Te decía una cosa y hacía otra.

Peleábamos, me agredía. Y después lloraba. Perdón, quiero estar contigo, voy acambiar. Lo típico que dicen siempre. Y yo ahí creyéndole sus cambios, pero nunca cambió.

Eran puras palabras y las acciones continuaban…

Claro…

¿Jordhy está con problemas de alcohol a tu juicio?

Ayer estaba bajo los efectos del alcohol.

¿Cuando toma se le agudizan los celos y la violencia?

Sí. Siempre que toma es show seguro.

Y tú, ¿qué haces cuando toma? ¿Le dices?

Lo empiezo a controlar. último vaso, no tomes más. Pero al final siempre hizo lo que quiso.

¿Sabes que hay que buscar ayuda profesional?

Obvio, sé que yo también estoy mal al momento de aceptar golpes o todo tipo de violencia. Sé que necesito una buena ayuda sicológica.

¿Cómo están tus papás?

Mis padres están obviamente afectados. Mi mamá siempre tiene miedo.

¿Vas a vivir con ellos en estos días?

Sí.

Bueno, Camila ¿y qué vas a hacer? Hiciste la denuncia, pero la anterior la habías suspendido…¿qué harás en materia legal?

Eso lo voy a hablar con mi abogado, tenemos que hablarlo bien. Pero íbamos a hacer una querella.

¿Van a pedir una orden de alejamiento?

Sí.

El relato de la pareja de Jordhy Thompson: revela cómo retomaron el contacto y volvieron a a empezar la relación

Por cierto, dentro del relato de Camila Sepúlveda apareció también cómo fue el reencuentro con Jordhy Thompson. “Nos quedamos con la separación, la funa, la segunda acción de violencia post gritos en un estadio, unos audios de Whatsapp. Nos quedamos con su alejamiento y un tratamiento para los dos. Tu papá dijo algo de un tratamiento contigo. El club Colo Colo también lo mismo con él. ¿Cómo se encontraron de nuevo?“, consultó Rodríguez.

“Le hablé a él para decirle que habían pasado dos meses, le dije que le daba el perdón que nunca me pidió. Que ya no le tenía odio ni rencor. Como para soltar esa rabia. Y ahí empezamos a hablar por Whatsapp”.

¿Seguían teniendo los teléfonos?

Claro.

¿Y ahí hablaron hasta que quedaron de encontrarse?

Sí.

¿Ahi comienza la nueva etapa de la relación?

Sí. Se suponía que iba a hacer todo bien.

¿Siempre confiaste en el tratamiento?

Sí. Obvio.

¿Pero al final de cuentas sientes que no hizo efecto?

Claramente no.

“Te queremos agradecer. Qué bueno que estés con tu familia protegida. Haremos el link con la ministra para que te provean de la mejor ayuda. Gracias, Camila. Un abrazo”. Y así terminó la entrevista de Julio César Rodríguez con la estudiante de obstetricia de 22 años.

¿Dónde llamar si soy víctima o conozco algún caso de violencia intrafamiliar?

La violencia de género y violencia intrafamiliar no son normales ni se justifican bajo ninguna circunstancia. Denuncia. El Gobierno de Chile dispone de un servicio gratuito y confidencial de Carabineros llamado “Fono Familia 149“. Marcando el 149 recibirás la atención correspondiente si eres víctima o sabes de algún caso de violencia intrafamiliar.

¡Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News!