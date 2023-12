Alexander Bolaños fue una de esas apuestas que pasó por Colo Colo sin pena ni gloria. Ejemplos hay varios, aunque hoy en día es una tendencia inversa, con las buenas inversiones que ha hecho Blanco y Negro con jugadores como Pablo Solari y Alan Saldivia.

Sin embargo, años atrás la tendencia era otra y el ecuatoriano Bolaños y el venezolano Danny Pérez fueron prueba de aquello, con apenas minutos en el primer equipo y muy lejos de ganarse un espacio en el equipo titular. Todo, producto de un equipo muy elevado en edad, con pocas chances a los jóvenes.

Alexander Bolaños busca su revancha en Colo Colo

Esa era la situación en 2018, cuando Bolaños debutó en el primer equipo, haciendo dupla con Lucas Barrios. El jugador alcanzó a estar dos partidos presentes, para luego partir y nunca más volver. Hoy, sin embargo, dio el gran salto de su carrera tras fichar por Independiente del Valle.

Y el jugador habló con Dale Albo para manifestar sus recuerdos en el Cacique y qué fue lo que pasó para que no llegase a brillar más en Chile. “Ellos tenían el interés que yo siguiera explotando en el club, sólo que no llegamos a un acuerdo en lo económico con Marcelo Espina”, apuntó.

“Entonces quedamos de acuerdo en ceder un año más, y cuando tocaba renovar querían hacerlo como ellos querían y no veían la facilidad del jugador. Eso llevo a que yo no siguiera en el club, igual tenía muchas opciones, pero no fue por temas futbolísticos, sino que administrativos“, destacó.

De cualquier forma, asumió que no olvida su debut por el Cacique. “Fue un momento lindo y maravilloso, me había preparado para ese partido, más con un crack del fútbol nacional e internacional como fue Lucas Barrios, una persona que me corregía, me decía ‘Bola esto te va a hacer bien, esto mal“.

“El fútbol tiene revancha y sí me gustaría volver al club, ahora que tengo las cosas diferentes. Ya reconozco mis falencias y no habría nada más hermoso que regresar a mi lindo Colo Colo“, señaló el jugador, que buscará romperla en Independiente del Valle.

¿Cómo llegó Alexander Bolaños a Independiente del Valle?

Alexander Bolaños fue una de las figuras de Técnico Universitario, jugando 24 partidos y anotando siete goles. Ha sido su mejor año tras varios pasos al debe en el fútbol chileno y ecuatoriano. Ahora, con la oportunidad de su vida, buscará ganarse un espacio en el competitivo club de Sangolquí.

