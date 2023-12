Luego de perderse los dos últimos partidos por expulsiones, Maximiliano Falcón tiene claro que necesita mostrar una imagen mucho mejor en el Colo Colo de 2024. El Peluca ha sido un pilar para el Cacique, pero tras la salida de Gustavo Quinteros tendrá que convencer al nuevo DT.

Si bien todavía no hay nadie elegido oficialmente para asumir ese cargo, el defensor tiene claro que debe estar listo para cualquier desafío. Y con el cargado calendario que tendrán en el inicio del próximo año, se pone a tono y con todo.

Este miércoles y a través de sus redes sociales, Maximiliano Falcón mostró parte del duro entrenamiento que está realizado en sus vacaciones. En su natal Uruguay, el Peluca está dejando la vida par así llegar al 100 por ciento a la pretemporada con Colo Colo.

Maximiliano Falcón entrena con todo previo a la pretemporada con Colo Colo en 2024

Maximiliano Falcón, pese a ser un pilar de Colo Colo en los últimos años, ahora tendrá que volver a ganarse su lugar. A la espera de que llegue el nuevo técnico, el Peluca tiene claro que su titularidad no está asegurada y por lo mismo es que trabaja con todo.

El Cacique comenzará su pretemporada en la segunda semana de enero, pero para el zaguero no hay tiempo que perder. Es así como este miércoles se mostró entrenando a full y con una tremenda intensidad.

Mientras disfruta de sus vacaciones en Uruguay, Maximiliano Falcón aprovecha de ponerse en forma para volver con todo a Colo Colo en 2024. En las imágenes se pudo ver cómo realiza ejercicios con pesas y hasta para ganar la posición.

Eso no fue todo, ya que todo esto lo hizo vistiendo una polera de su selección. Guiño o no a su eterno deseo de representar a su país, lo cierto es que los hinchas del Cacique no dudaron en bromear al respecto.

“La de Chile te queda mejor” y “La armadura roja te quedará como anillo al dedo” fueron parte de los mensajes que se pudieron ver. Y es que para muchos la idea de nacionalizarlo puede ayudar a la Roja a levantar el rumbo. Eso sí, todavía no cumple con el tiempo correspondiente.

Por ahora, Maximiliano Falcón sólo se enfoca en lo que será el 2024. “Enfocado en lo que viene, seguimos”, destacó el defensor, que espera poder seguir dándole alegrías a los hinchas de Colo Colo.

¿Cuáles fueron los números de Maximiliano Falcón en 2023?

En la temporada 2023 junto a Colo Colo, Maximiliano Falcón disputó un total de 35 partidos oficiales. En ellos marcó un gol, dio una asistencias, recibió 14 amarillas y tres rojas, sumando 3.113 minutos en la cancha.

¿Cuándo comienza la pretemporada de Colo Colo?

Colo Colo volverá a las prácticas en la segunda semana de enero del 2024. Hasta ahora, el Cacique tiene programado reunirse el día 8 para dar inicio a la pretemporada, la que tendrá un torneo amistoso previo a la Copa Libertadores.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.