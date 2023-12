Si bien lleva ya un largo tiempo lejos de Colo Colo, Pablo Solari puede seguir haciendo felices a los hinchas. El Pibe tuvo un buen año en River Plate y comienza a llamar la atención en el extranjero, donde ya tiene interesados.

En las últimas horas se conoció que Los Angeles Galaxy están tras los goles del ex delantero del Cacique e incluso hicieron llegar una oferta a los Millonarios. No obstante, esta no fue aceptada.

Según informaron los medios en Argentina, River Plate decidió rechazar la propuesta del elenco de la MLS al considerarla demasiado baja. Todo esto bajo la mirada de Colo Colo, que tiene el 32% del pase de Pablo Solari en su poder y puede recibir una buena parte de una futura venta.

Pablo Solari tuvo un gran 2023 con River Plate, en el que incluso levantó títulos. Su rendimiento, incluso sin ser titular indiscutido, ha llamado la atención de los clubes en el exterior, siendo Los Angeles Galaxy los primeros en realizar una oferta formal.

Este martes se conoció que el elenco de la MLS puso en la mesa 10 millones de dólares por la totalidad del pase del Pibe. Esta propuesta fue totalmente rechazada por los Millonarios, ya que la consideraron muy baja para lo que se invirtió en el jugador.

Mientras en Argentina hubiesen recibido cerca de 6 millones de dólares, sólo uno más de los que pagaron por él, a Colo Colo le quedaban 3,2 millones. Esto, considerando la proyección del extremo, recibió un portazo y por ahora todo sigue igual.

Diario Olé detalló que la cifra está lejos de las expectativas en River Plate. “Este monto difiere bastante de la cláusula de rescisión fijada en 25 millones de euros, que se eleva a 30 millones de la misma moneda en los últimos diez días del mercado de pases”.

De hecho, el mismo medio detalla que los trasandinos confían en sacarle más al atacante. “Se trata de un jugador que, por condiciones técnicas y edad (22 años), no solo tiene mercado en Europa sino que en Núñez piensan que puede dar mucho más: luego de un segundo semestre del 2022 con algunos altibajos, este año tuvo más regularidad”.

Colo Colo mira muy atento lo que pase con Pablo Solari, ya que tiene mucho en juego si se llega a vender. El Pibe destaca con sus números y, de no partir ahora, buscará destaparse en el 2024, donde tratará de dar el gran salto de su carrera.

¿Cuáles fueron los números de Pablo Solari en 2023?

En toda la temporada 2023 con River Plate, Pablo Solari logró disputar un total de 46 partidos oficiales. En ellos anotó 12 goles, aportó con 12 asistencias y llegó a los 2.181 minutos dentro de la cancha.

¿Hasta cuándo tiene contrato Pablo Solari con River Plate?

Tras su salida de Colo Colo, Pablo Solari firmó un largo contrato con River Plate. El Pibe está ligado a los Millonarios hasta diciembre del 2026, por lo que todavía le quedan tres años más por cumplir.

