Un nuevo acto de violencia protagonizó este lunes Jordhy Thompson. El jugador de Colo Colo fue detenido, otra vez, por agredir a su pareja y esta tarde pasará a control de detención por segunda ocasión en el año, aunque esta vez podría tener consecuencias más serias.

Y ante la situación, Colo Colo sacó el habla. En un escueto comunicado, los albos informaron que, por cuarta vez en el año, Jordhy Thompson será separado del plantel. Dos han sido por los casos de violencia contra su pareja, otro por incumplir las medidas de alejamiento y otro por la pichanga que terminó a combos junto a Damián Pizarro.

Es el escrito, firmado por Blanco y Negro, aclararon que como institución han “apoyado de manera integral al jugador en su recuperación, por lo que lamentamos profundamente los hechos acontecidos”.

Además, en su primer párrafo, señalaron que “rechazan categóricamente todos los hechos de violencia contra la mujer”. Un comunicado que encontró rápidas críticas en redes sociales producto de lo insuficiente que suena, con la mayoría pidiendo la salida del jugador del club.

Colo Colo a la espera de lo que ocurra judicialmente con Thompson

El club tampoco señaló ningún tipo de investigación interna producto de las responsabilidades que podría llegar a tener la institución en la conducta de Thompson. Esto, pese a que ha recibido críticas desde varios lados, incluyendo de la ministra de la Mujer.

Por ahora, en Macul están a la espera de lo que ocurra judicialmente con el jugador. Dependiendo de la denuncia, podría complicarse bastante su situación, ya que, de acuerdo con el relato de la víctima, las agresiones en esta ocasión fueron mucho más graves.

Vale recordar que, en el pasado, Gustavo Quinteros señaló que “es una relación enfermiza entre ambos. Hay que ayudar a Jordhy a cambiar y brindarle ayuda para que no vuelvan a estar juntos. Hay culpabilidad de ambos. A mí me extraña todo esto, me extraña que se hayan vuelto a ver y hay que investigar todos los datos para tomar una determinación”.

El DT, hace pocas semanas, había señalado en relación con la reincorporación de Thompson y Pizarro al plantel, que “Lo de Damián (Pizarro) yo lo dije muchas veces y lamentablemente la gente no le gusta o no le gustó, cuando apoyo a un jugador que tiene un problema u otro como Jordhy (Thompson) también”

¿Cuándo termina el contrato de Jordhy Thompson con Colo Colo?

Jordhy Thompson tiene contrato vigente con Colo Colo hasta diciembre del 2024. Eso sí, con una nueva denuncia por violencia intrafamiliar se espera que el club tome medidas drásticas.

¿Dónde llamar si soy víctima o conozco de algún caso de violencia intrafamiliar?

El Gobierno de Chile dispone de un servicio gratuito y confidencial de Carabineros llamado “Fono Familia 149”. Marcando el 149 y el Fono 1455 recibirá la atención correspondiente si es víctima o sabe de algún caso de violencia intrafamiliar.

