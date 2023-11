Ministra Orellana y la detención de Jordhy Thompson: "Es un delito, no un problema de camarín"

Nuevamente, Jordhy Thompson se metió en el ojo del huracán. El delantero de Colo Colo fue detenido por volver a cometer violencia contra su pareja, Camila Sepúlveda. Un hecho que se repite otra vez, luego del protagonizado a inicios de este año y por el cual Thompson fue procesado.

Pero nada de eso sirvió. El canterano albo volvió con su pareja y pese a todas las voces de advertencia, se repitió un hecho por el estilo. Escaso aporte también el de Colo Colo, que trató el problema con escasa severidad y el jugador a las pocas semanas estaba jugando.

Eso sí, ahora, por el delito reiterado, podrían agudizarse los problemas para Thompson, incluso con consecuencias penales. Y Colo Colo sabe que, en esta oportunidad, no podrá dejarlo pasar. Especialmente, si se considera que el jugador, en este año, lleva ya tres sanciones por problemas fuera de la cancha.

La ministra de la mujer critica a Thompson y a Colo Colo

Y el Ministerio de la Mujer, tal como ya había hecho en otras oportunidades, puso la voz de alerta sobre la gravedad del caso. La ministra Antonia Orellana criticó fuertemente al jugador y le hizo un llamado a Colo Colo a afrontar el problema de manera distinta a lo ocurrido previamente.

“Llamamos a no hacer juicios, a no revictimizar y a todas las instituciones, incluyendo las deportivas, a tomar esto como lo que es: Como un delito, no un problema de camarín”, señaló la ministra una vez conocidos los antecedentes del caso.

Además, la funcionaria explicó que “legalmente, el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg) no puede ser parte del juicio si la víctima no nos da su patrocinio, que es algo que estamos buscando cambiar a través de la ley integral”.

“Queremos señalar nuestra preocupación por la poca medición de riesgo que están teniendo las instituciones a cargo de la persecución y la sanción de este tipo de delitos. Hoy tenemos una reincidencia grave en el caso de este jugador de fútbol”, agregó.

Por ahora, Colo Colo no se ha pronunciado en torno al tema. A Thompson lo pasarán a control de detención a eso de las 4 de la tarde, donde se podrán conocer más detalles de lo ocurrido. Dependiendo de la denuncia que se presente, podría el jugador podría terminar en prisión preventiva.

¿Dónde llamar si soy víctima o conozco de algún caso de violencia intrafamiliar?

La violencia de género y la violencia intrafamiliar no es normal ni se justifica en ninguna circunstancia. Denuncia. El Gobierno de Chile dispone de un servicio gratuito y confidencial de Carabineros llamado “Fono Familia 149”. Marcando el 149 recibirás la atención correspondiente si eres víctima o sabes de algún caso de violencia intrafamiliar.

