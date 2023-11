Caamaño por caso Jordhy Thompson: "Es culpa de la dirigencia no haberlo separarlo en su momento"

El nuevo caso de violencia intrafamiliar en el que se vio envuelto Jordhy Thompson durante la madrugada fue abordado en Radio Agricultura por Cristián Caamaño, quien asegura que se trataba de una bomba de tiempo en la que la dirigencia de Colo Colo, encabezada por Alfredo Stohwing, tiene mucha responsabilidad.

“Es un caso que se les fue de las manos otra vez. Es culpa de ellos no separarlo en su momento, no sacarlo del club y ahora pagan las consecuencias”, manifestó el periodista en Radio Agricultura esta mañana.

Agregó que “ahora serán apuntados por haber podido cortado en su momento y no lo hicieron”.

También recordó que la misma dirigencia de Blanco y Negro no quiso traspasarlo hace pocos meses, cuando llegó una oferta del Xolos de Tijuana de México. “Jordhy estuvo cerca de irse y no se fue por diferencias económicas. A la semana apareció jugando una pichanga con amigos. Ahí se dijo que este cabro es incontrolable”, manifestó.

Pide su salida de Colo Colo

Caamaño agregó que ya no debería volver a jugar en el fútbol chileno el jugador. “Thompson es otra vez detenido y este es el último capítulo de este futbolista en el fútbol chileno. Después de esto no puede haber ninguna excusa para no marginarlo del plantel de Colo Colo y que se tomen medidas”, indicó.

Luego añade el comunicador que “la reincidencia no es caso aislado, no es casualidad. Muchos le pedían a Colo Colo la separación y salida del plantel en su minuto, ahora no hay dos caminos”.

“Por un lado está el cansancio de la dirigencia. No debería volver, no hay más defensa posible de Quinteros y la dirigencia. Es un jugador con problemas, que está perjudicando a Colo Colo”, sostuvo Caamaño.

Finalmente explicó que “muchos decían por qué no lo llamaba Berizzo a la selección. Y la respuesta la entrega el mismo Thompson”.

¿Qué debe hacer Colo Colo con Jordhy Thompson? ¿Qué debe hacer Colo Colo con Jordhy Thompson? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Qué problemas ha tenido Jordhy Thompson?

Este año Jordhy Thompson cometió violencia de género contra su pareja Camila Sepúlveda. Primero se le vio en una cámara de seguridad pegándole un golpe en el rostro y después ella exhibió un video donde el jugador reaccionaba de mala forma gritándole. Luego de eso, y tras volver al primer equipo de Colo Colo, fue separado del plantel por jugar una pichanga en una liga de barrio junto a Damián Pizarro.