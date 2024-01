Colo Colo, el único equipo del fútbol chileno que no ha presentado refuerzos para la temporada, no tendrá Comisión Fútbol esta semana. La reunión en donde se formalizarían las propuestas de la gerencia técnica no se realizará este viernes 12 de enero, según confirmó Dale Albo.

Luego de la presentación de Jorge Almirón y las reuniones con Daniel Morón respecto al panorama del plantel y los puestos a reforzar, era necesaria una reunión de directorio o Comisión Fútbol para que las propuestas fueran formalizadas y votadas. Pero eso no ha ocurrido aún.

La junta estaba programada para esta semana. La idea inicial era que se hiciera el miércoles 10 de enero, un día antes de que Colo Colo partiera a Uruguay, pero la reunión nunca se citó. Se acordó realizarla este viernes 12, pero, por razones que se desconocen, volvió a aplazarse. No hay información de cuándo sería.

La situación es llamativa. Si bien el club aparece entre los castigados por la FIFA y sin chances de fichar, el pago de USD 400.000 a la agencia que representa a Pablo Solari solucionaría su problema. De hecho, desde el Cacique aseguraron a El Mercurio que lo adeudado será saldado a la brevedad y que esto levantará el castigo de manera inmediata. Aún así, se desconoce cuándo se discutirán las posibilidades de refuerzos para la temporada.

Los posibles refuerzos que esperan a Colo Colo

Mientras el directorio de Colo Colo pospone su Comisión Fútbol, varios nombres están esperando al Cacique. El más potente es el de Arturo Vidal, quien preliminarmente cuenta con los votos necesarios dentro de Blanco y Negro para que se negocie su regreso al Estadio Monumental.

El King, quien no se ha movido de Chile desde su operación en septiembre, se reunió brevemente con Daniel Morón y Jorge Almirón hace unos días en Juan Pinto Durán. El DT, antes de irse a Uruguay con el plantel, contó que el encuentro le dejó buenas sensaciones y que espera que se dé. Sin embargo, también hay un interés de América de Cali.

Por otra parte, el mediocampista Luciano Cabral y el delantero Diego Rubio ya recibieron la aprobación del DT, y en las últimas horas se sumó como opción defensor Lucas Villalba. Según el periodista Nehuen Arrigo, Almirón pidió tener al lateral izquierdo que hoy milita en Argentinos Juniors.

Los refuerzos que se incorporen a Colo Colo tras la aprobación del directorio y el pago de la multa a la FIFA deberán sumarse con la pretemporada ya iniciada. El Cacique viajó este jueves a Uruguay, donde tendrá tres amistosos internacionales para empezar el año.

En Montevideo, el Cacique enfrentará a Rosario Central (16 de enero), Nacional (19 de enero) y Liverpool (22 de enero) por la Serie Río de La Plata. La estadía en tierras charrúas será hasta el 23 de enero, día en que Colo Colo regresará a nuestro país para la última parte de su etapa de preparación.

¿Cuándo cierra el libro de pases en Chile?

El cierre del libro de pases suele ocurrir antes de la cuarta fecha del Campeonato Nacional. La competición comienza el próximo 16 de febrero, por lo que el mercado cerraría aproximadamente en la segunda semana de marzo. Eso, por supuesto, si es que la amenaza de paro del Sifup no cambia los planes.

