El regreso de Arturo Vidal a Colo Colo es algo que se ha dilatado con el correr de los días. Pese a las ganas de los hinchas de ver de vuelta al King, ese deseo choca de lleno con hermetismo de la dirigencia de Blanco y Negro que llama mucho la atención.

Uno que salió a cuestionar con todo esta postura fue Patricio Yáñez, quien en su calidad de comentarista en Radio Agricultura exigió que la concesionaria transparente sus reales intenciones en torno al King.

“Ya no habló más del tema, me aburrió. Yo he opinado dos semanas la misma tontera, que haga lo que quiera Colo Colo con Vidal. Lo único que yo digo que Vidal tiene que llegar a Colo Colo mañana mismo”, partió diciendo el ex jugador.

En ese sentido, el campeón de América con los albos sostuvo que “lo otro es que si no lo quieren, que sean honestos. No pasa absolutamente nada, sean transparentes, aunque vaya en contra del pensamiento”.

“A lo mejor no se atreven a decirlo, creo que es una decisión difícil. Si no lo quieren, no lo quieren. Yo no he escuchado a nadie de Colo Colo decir que ‘no queremos a Vidal’. Lo más probable es que tengan un doble discurso y que en la interna digan ‘Vidal nos va a revolver el gallinero, no lo queremos’”, concluyó Yáñez.

Ojo que ya aparece competencia por el King

Este hermetismo en el Monumental sobre la vuelta de Vidal hace que ya aparezca competencia por sus servicios. Sin ir más lejos, la opción del América de Cali en Colombia es una de las que más fuerzas ha tomado en este mercado de pases.

Tulio Gómez, máximo accionista del Rojo, confirmó al medio colombiano Antena 2 Cali que mandaron un ofrecimiento para el volante y el representante, Fernando Felicevich, contestó el llamado con una contraoferta.

Los números de Arturo Vidal en Colo Colo

Desde su debut profesional en mayo del 2005, el Rey Arturo jugó un total de 56 partidos en el primer equipo del Cacique. Anotó cinco goles y brindó cinco asistencias en el Cacique, donde además ganó tres torneos de Primera División y fue subcampeón de la Copa Sudamericana 2006.

