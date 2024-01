Marcelo Barticciotto es de aquellos jugadores identificados con un equipo. El comentarista de Cooperativa suele tener comentarios respecto al club de sus amores, Colo Colo, y esta tarde se refirió al tema de la llegada de Arturo Vidal.

Pese a la sanción que podría evitar la llegada del King a Macul, desde el cuadro albo buscan sellar su arribo, algo que también querría el propio Vidal. De hecho, así se puede inferir de la reunión informal que llevaron a cabo Jorge Almirón, Daniel Morón y el propio jugador de la Roja, al coincidir en Juan Pinto Durán.

Según Marcelo Barticciotto el interés parece ser mutuo entre la banca dirigida por el ex Boca Juniors y el propio Vidal, pero el que estaría retrasando las acciones sería Colo Colo.

“Me parece que la decisión de llegar a Colo Colo no pasa por Vidal, tiene que venir de la determinación del otro lado. Tienen que ser directos como dijo Riquelme en Boca y decir lo queremos acá sí o sí”, analizó Barti en la radio.

“Si no lo hacen queda mal parado Blanco y Negro”

“En Boca tienen un cupo pero no saben si será para Vidal. Ahí, Boca y Riquelme fueron contundentes y precisos. En Colo Colo no hemos escuchado eso. Sí, lo de puertas abiertas, pero no hay una palabra y no han dicho que queremos y vamos a traer a Vidal. Eso falta”, profundizó Barticciotto al referirse al tema.

“Ahora, si no han hablado con Vidal… si no lo hacen queda mal parado Blanco y Negro”, añadió el ex futbolista albo.

“Sin duda que tienen que hablar con el agente de Arturo Vidal o generar alguna reunión en privado con Arturo y conversar. Si Colo Colo lo quiere, eso ya lo tienen que haber hecho”, analizó, dando cuenta que no tiene la información clara sobre un supuesto acercamiento entre las partes.

“Stöhwing debe saber que Colo Colo necesita refuerzos. Espero que él se dé cuenta de eso y espero que Daniel Morón le diga y también el técnico”, cerró Barti.

¿Cuál fue el último partido que jugó el King?

Arturo Vidal lleva lesionado prácticamente cuatro meses. La última vez que jugó fue por la Selección Chilena ante Colombia, en la segunda fecha de las eliminatorias, el 12 de septiembre del 2023.

Luego de eso debió operarse la rodilla derecha debido a una lesión meniscal, que lo obligó a poner punto final anticipadamente a su temporada en Athletico Paranaense.

