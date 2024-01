Colo Colo tomó fuerza en las últimas horas con los acercamientos a Arturo Vidal luego de la reunión que sostuvo con Daniel Morón y Jorge Almirón en las instalaciones de Juan Pinto Durán. En el Cacique definirán los términos de una primera oferta para el King este viernes, cuando se reúna el directorio.

El plantel albo emprendió rumbo a Uruguay para la segunda parte de su pretemporada este jueves. Esteban Pavez habló con los medios en el aeropuerto de Santiago y se refirió a la posibilidad de que el bicampeón de América se sume al equipo este 2024. Esto, luego de que entrenaran juntos el pasado lunes.

Según el capitán de Colo Colo, “para mí, Vidal es el mejor jugador de la historia. A mí me encantaría que Arturo estuviera con nosotros, salió de casa y creo que sería muy importante, tanto para Colo Colo como el fútbol chileno, tenerlo. Ojalá se pueda dar y en los próximos días se sepa algo concreto en realidad”.

Y pese a que hizo un llamado al directorio a ponerse las pilas para fichar al King, también aseguró que eso no depende del plantel. “Aquí en Colo Colo el tema de refuerzos siempre lo ve el directorio. Lo pasan cambiando, pero ese es un tema dirigencial, yo no me puedo meter ahí”, comentó.

“En lo personal, de mi parte y de todos los compañeros, nos encantaría que Arturo Vidal esté con nosotros. Hay ganas y mucho deseo, pero eso es un tema dirigencial. Nosotros como jugadores queremos que llegue”, destacó Pavez. En sus palabras, el resto de Colo Colo también quiere el fichaje.

Para el capitán albo es crucial que el equipo comience a fichar prontamente. “Esperemos que lleguen refuerzos próximamente, porque la verdad es que los necesitamos, pero estoy muy contento por iniciar esta nueva temporada con Colo Colo”, destacó.

“No me preocupa (la falta de refuerzos), pero nos faltan un par de refuerzos y si queremos pelear todos los torneos nos hacen falta. Así que ojalá en los próximos días se sepa algo de eso”, sentenció.

Por ahora, el único ‘refuerzo’ que ha sumado Colo Colo es la permanencia de Erick Wiemberg, ya que el Cacique logró llegar a acuerdo con Unión La Calera por su continuidad. Se suma a Jorge Almirón, presentado esta semana como nuevo entrenador por los próximos dos años.

